Perez: "Temiz bir tur atamadım"

Haberi dinle

Meksikalı pilot, sıralama turlarında yedinci en iyi zamanı yapmasının ardından hayal kırıklığı yaşadı.

Aslında Perez, iyi bir turla geliyordu fakat yaptığı hatanın ardından geride kaldı ve cumartesi günkü sprint yarışında yükselme mücadelesi vermek zorunda kalacak.

Seansın ardından konuşan Perez, temiz bir tur çıkaramadığını kabul etti ve lastiklerde sorun yaşadığını dile getirdi.

Perez, "Genel anlamda hayal kırıklığıyla dolu bir gün oldu."

"Fakat bunun sadece hafta sonunun başlangıcı olduğunu unutmamalıyız. Bugün başarılı değildim fakat aynı zamanda bir takım olarak da bazı şeyleri yanlış yaptık."

"Lastikleri ısıtmak bugün çok önemliydi ve bunu başaramadım. Lastikler en hızlı turumda yeterince yol tutuşa sahip değildi. Sonunda kırmızı bayraklar da beni engelledi."

"Kısacası bugün temiz bir turu bir araya getiremedim."

"Yine de aracın hızından memnunum. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım sprint yarışında pozisyonları geri kazanabilir ve pazar günkü yarışın başlangıcı için daha yüksek bir yerde olabiliriz." dedi.

Öte yandan Red Bull patronu Christian Horner, Perez hakkında, "Checo için durum üzüntü vericiydi çünkü temiz bir tur atabilseydi, o da önde olacaktı. Büyük bir tempoya sahipti ve bu da yarınki yarış için cesaret verici." açıklamasında bulundu.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Sebastian Vettel, Aston Martin, talk in Parc Ferme after Qualifying Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images