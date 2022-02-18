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Roy Nissany, Williams ile devam edecek

Formula 2 pilotu Roy Nissany, 2022 sezonunda Williams'ın Formula 1 sürücü akademisinin bir parçası olmaya devam edecek.

Roy Nissany, Williams ile devam edecek
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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İsrailli sürücü, sürpriz şekilde 2019'un sonundan Williams'la anlaşmıştı. O günden beri Williams akademisinde yer alan Nissany, Williams ile zaman zaman cuma antrenmanlarında yer alıyordu.

Williams'taki görevi gereği simülatör çalışmaları yapan Nissany, 2021 F1 sezonunda İspanya ve ayrıca Fransız GP'lerinde Williams FW43'ün direksiyonuna geçmişti.

Williams, bugün yaptığı açıklamada Nissany'nin yeni sezonda sürücü programının bir parçası olmaya devam edeceğini doğruladı.

27 yaşındaki sürücünün bu yıl Nicholas Latifi ve Alex Albon'un aracında daha fazla antrenman seansında yer alıp almayacağı belli değil.

Nissany, son yıllarda Formula 2'de yer aldı ve en iyi şampiyona sonucu, geçen yıl aldığı 16. sıraydı.

Geçen yıl DAMS için yarışan Nissany, ilk podyumunu Monako'da aldı ve sezonu 16 puanla bitirdi. Bu yıl yine DAMS ile Formula 2'de yer almaya devam edecek.

Son dönemde Williams akademisinde Logan Sargeant ve Zak O'Sullivan gibi önemli isimler katılmıştı.

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