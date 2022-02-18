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Formula 1 / Mercedes lansmanı Haberler

Canlı izle: Mercedes, W13'ü tanıtıyor

Mercedes, dokuzuncu takımlar şampiyonluğunu kovalayacağı yeni W13 aracının örtüsünü TSi 12:00'de kaldıracak. Buradan canlı şekilde seyredebilirsiniz.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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