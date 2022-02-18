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Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ün örtüsünü kaldırdı!

Mercedes, yeni sezonda mücadele edeceği yeni W13'ü bugün gerçekleştirdiği lansmanla birlikte tanıttı.

Mercedes, 2022 F1 aracı W13'ün örtüsünü kaldırdı!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alman üretici, 2014'te başlayan turbo hibrit motorlar dönemiyle birlikte spora damgasını vurdu ve son sekiz yılda sekiz takımlar şampiyonluğunu kazandı.

Geçen yıl pilotlar şampiyonluğunu tartışmalı şekilde Red Bull pilotu Max Verstappen'e kaybeden Mercedes, bu yıl tekrar iki şampiyonada birden mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Takım, yeni aracının örtüsünü bugün gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla birlikte kaldırdı.

Mercedes, 2020 sezonunun başında ırkçılığa tepki göstermek ve Black Lives Matter hareketine destek vermek amacıyla siyah renge geçmişti.

Mercedes W13

Mercedes W13

Fotoğraf: Mercedes AMG

Beklendiği üzere yeni sezonla birlikte geleneksel gümüş rengine geri dönüş yaptılar. Takımın ana sponsoru Petronas ve hem hissedarı hem de isim sponsoru INEOS'un logoları araçta yine önemli bir yer kaplıyor.

Araçta siyah bölümler yer almaya devam etse de, aracın kendisi temelde gümüş renge boyandı. INEOS'un kırmızı ve Petronas'ın turkuaz detayları epey dikkat çekiyor. Motor kapağında da Mercedes yıldızlarına yer verilmiş.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, ”Puan sayısı sıfırlanıyor ve takımın zihniyeti son birkaç yılda olanla aynı."

“Önceki yıllardan gelen ve şu anda şampiyonluğu kazanmanızı sağlayacak hiçbir şey yok. Her yıl olduğu gibi, yeterince iyi bir iş yapıp yapmadığımız konusunda şüpheciyiz ve bence doğru zihniyet de bu." dedi.

Mercedes W13

Mercedes W13

Lansman etkinliğine, Abu Dhabi GP'den sonra geleceği belirsiz olan fakat takımda kalacağı açıklanan Lewis Hamilton ve yeni takım arkadaşı George Russell katıldı.

Russell, Mercedes'in genç sürücü programında yetişti ve Williams ile geçirdiği üç yılın ardından Mercedes'e katıldı.

Mercedes, yeni W13'ü bugün Silverstone'da piste çıkaracak ve 100 kilometrelik bir çekim günü düzenleyecek.

Mercedes W13

Mercedes W13

Fotoğraf: Mercedes AMG

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