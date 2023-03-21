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Rosberg: "Verstappen daha kibar olmalıydı"

Nico Rosberg, Sergio Perez'in kazandığı Suudi Arabistan'da Max Verstappen'in doğru tutuma sahip olduğuna inanmıyor.

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Rosberg: "Verstappen daha kibar olmalıydı"
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Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi bir performans sergilemiş fakat aracındaki tahrik mili arızası nedeniyle, son bölüme kalamamıştı.

Yarışa 15. başlayan Verstappen, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve yarıştan sonra hiç mutlu olmadığı görüldü.

Aynı şekilde babası ve menajeri de Sergio Perez'in zaferine pek sevinmediler.

Bu durum taraftarların tepkisini çekerken, Nico Rosberg'in görüşü de benzerdi.

Rosberg, "Bunu görmek sinir bozucu,."

"Bize söylendiği kadarıyla, Cumartesi günü de pistten çok hızlı bir şekilde ayrıldı ve görünüşe göre takım toplantısına da katılmadı."

"Buna doğru bir yaklaşım diyemezsiniz, sezonun bu kadar erken bir noktasında iyi bir tutum değil çünkü takım harika bir iş çıkarıyor, harika bir araç ürettiler ve uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar."

"Max'in daha nazik davranması gerektiğini söyleyebilirim." dedi.

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