Rosberg: "Verstappen daha kibar olmalıydı"
Nico Rosberg, Sergio Perez'in kazandığı Suudi Arabistan'da Max Verstappen'in doğru tutuma sahip olduğuna inanmıyor.
Max Verstappen, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında iyi bir performans sergilemiş fakat aracındaki tahrik mili arızası nedeniyle, son bölüme kalamamıştı.
Yarışa 15. başlayan Verstappen, damalı bayrağı ikinci sırada gördü ve yarıştan sonra hiç mutlu olmadığı görüldü.
Aynı şekilde babası ve menajeri de Sergio Perez'in zaferine pek sevinmediler.
Bu durum taraftarların tepkisini çekerken, Nico Rosberg'in görüşü de benzerdi.
Rosberg, "Bunu görmek sinir bozucu,."
"Bize söylendiği kadarıyla, Cumartesi günü de pistten çok hızlı bir şekilde ayrıldı ve görünüşe göre takım toplantısına da katılmadı."
"Buna doğru bir yaklaşım diyemezsiniz, sezonun bu kadar erken bir noktasında iyi bir tutum değil çünkü takım harika bir iş çıkarıyor, harika bir araç ürettiler ve uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar."
"Max'in daha nazik davranması gerektiğini söyleyebilirim." dedi.
Son Haberler
Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"
Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak" Rosberg: "Mercedes'in toparlanması vakit alacak"
Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"
Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek" Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"
Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"
Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak" Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"
Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"
Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı" Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.