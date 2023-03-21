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Sürücülere göre 2023 araçlarıyla geçiş yapmak zorlaştı

Sürücüler, 2023 Formula 1 araçlarıyla geçiş yapmanın artık "daha zor" olduğunu söylüyorlar.

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Sürücülere göre 2023 araçlarıyla geçiş yapmak zorlaştı
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2022 Formula 1 teknik düzenlemeleri, geçişleri kolaylaştırmak ve sürücülerin rakiplerini yakından takip etmelerine yardımcı olmak amacıyla değiştirildi.

Geçen sezon diğer araçları takip etmek daha kolay hale gelmişti fakat 2023'ün ilk yarışları durumun kötüye gittiği görüldü.

Bunda takımların, araçlarda uyguladığı teknik çözümlerin ve değişen lastiklerin büyük payı var.

Carlos Sainz İngiliz Sky Sports'a verdiği demeçte, "Araçlar artık öndeki aracın kirli havasında, geçen yıla göre biraz daha kötü davranıyor."

"Belki de bunun nedeni yere basma gücündeki artıştır bilmiyorum ancak şu anda araç -önceki- nesil araçlarla hemen hemen aynı davranıyor."

"Öndeki pilotu takip etmek daha zor hale geldi ve bu da geçişi zorlaştırıyor." dedi.

McLaren pilotu Lando Norris, Sainz ile aynı fikirde.

Norris, "Yarışta araç umduğumuzdan daha kötü davranıyor. Kirli havada pek çok sorun çıkıyor ve bu nedenle rakiplerimizi yakından takip edemiyoruz." dedi.

Logan Sargeant da başka bir aracın arkasında uzun süre yakın gittiklerinde, lastiklerin kötüleştiğini söyledi.

Williams sürücüsü, "Oldukça rekabetçiydim ve güvenlik aracı pisti terk ettikten sonra Nico Hulkenberg ile mücadele ediyordum."

"Belki de 'kirli' havada çok fazla zorladım, bu da arka lastiklerimin çok çabuk bitmesine neden oldu." dedi.

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