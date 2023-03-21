Glock: "Formula 1'de çok fazla kural var"

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Fernando Alonso, Suudi Arabistan'da gridde olması gereken noktada durmadığı için ceza almış ve bunu güvenlik aracı arkasında çekmişti.

Fakat ceza çekilmeden araca dokunulduğu gerekçesiyle kendisine yarış sonunda 10 saniye cezası verildi. Ardından bu ceza iptal edildi.

Hal böyle olunca yarıştan sonra ortada büyük bir karmaşa vardı.

Eski Formula 1 pilotu Timo Glock, Alonso'ya verilen ve daha sonra iptal edilen ceza sonrası, kuralların tuhaflığına dikkat çekti.

Glock, "Fernando'ya haksız bir ceza verildi."

"Açıkçası, bu tür durumlar için kuralların tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Bence modern Formula 1 çok kuralcı, orada çok fazla kural var."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Ceza alınırken kriko araca dokunuyorsa takım herhangi bir avantaj elde etmez. Alonso'ya yapılan bu tür bir hareket Formula 1'in imajına zarar veriyor." dedi.

Glock, Ferrari'nin yetersiz performansını da eleştirdi.

"Açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Her iki sürücü de sert lastiğe geçtikten sonra hız kaybetti. Mercedes şaşırtıcı şekilde Ferrari'nin önünde bitirdi. Yarış temposunda avantaja sahip gibi görünüyorlardı."

"Şimdi her şey belirli şartlarda kimin daha hızlı olduğuna bağlı. Bu da Ferrari'nin mi yoksa Mercedes'in mi Red Bull Racing ve Aston Martin'in arkasında üçüncü olacağını belirleyecek."