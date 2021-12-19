Rosberg: "Şampiyonluğu bu şekilde kaybetmek Hamilton'ın canını çok yaktı"

Lewis Hamilton, geçen hafta Abu Dhabi'de gerçekleştirilen yarışta şampiyonluğu son bölümde Max Verstappen'e kaybetmişti.

İngiliz pilot, o günden bu yana hiçbir açıklama yapmadı ve yarış yönetimine olan kızgınlığı devam ediyor. Hal böyle olunca emekli olacağı konuşulmaya başlandı.

Ancak Rosberg, bunun gerçekleşmemesini umuyor.

Sky Sports'a konuşan Rosberg, "Lewis için gerçekten kalp kırıcıydı çünkü son dört tura kadar şampiyon olacağından emindi."

"Sonrasında prosedür değişikliği ya da ne derseniz deyin, onunla aniden şampiyonluğu kaybetti. Bu gerçekten çok ama çok zor bir durum."

"Fakat gelecek yıl gride geri döneceğini ve bir şekilde ondan alınan şampiyonluğu geri almak için savaşacağını düşünüyorum. Gerçekten böyle olmasını umuyoruz. Elbette bunu söyleyecek kişi ben değilim çünkü bir şampiyonluk kazandıktan sonra ayrılmayı seçtim, bu yüzden bunu söylemem adil olmaz. Fakat umarım Lewis ve Max gelecek yıl tekrar savaşabilirler." dedi.

Fakat Rosberg, Hamilton'ın şu anda epey zorlandığını düşünüyor.

"Eminim şu anda bununla yaşamak oldukça zordur. Çünkü dediğim gibi kafasında dünya şampiyonu olduğunu düşünüyordu, bunu yapacağından %99 emindi ve sonra şampiyonluk ondan bu şekilde alındı, bu da gerçekten zor. Düşüncesinin ne olduğunu bilemem ama hepimiz onun gelecek yıl F1'de kalmasını umuyoruz."

"Çok zor... Çünkü pist üstünde geçildi. Evet lastikleri tamamen bitmişti ama son turda geçildi. Aracı falan bozulmadı. Şampiyonluğun bu şekilde ellerinden kayıp gittiğini görmek kesinlikle korkunç. Bu, çok can acıtıcı."

Rosberg, Hamilton ve Verstappen'in bu yıl "ayrı bir sınıfta" olduğunu öne sürüyor.

"Bu iki adam gerçekten inanılmazlar. Lewis tekerlek tekerleğe yarış anlamında en iyisi ve şimdi Verstappen geldi ve onunla tekerlek tekerleğe yarışabiliyor, bazen ondan bile daha iyi oluyor."

"Onların yeteneklerini görmek ve onları seyretmek inanılmaz. Onlar ayrı bir gezegenden gibiler, herkesin ötesindeler. Umarım gelecek yıl tekrar görebiliriz."

"Ancak gelecek yıl yeni düzenlemeler olacak ve bu yüzden mücadeleye başka bir takım da dahi olabilir. Bence seneye harika bir sezon daha geçireceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images