Rossi: "22 yarışın 20'sinden puanla ayrılmak, Macaristan'da kazanmaktan daha değerli"

Alpine, 2021 sezonunda çıktığı 22 yarışın 20'sinden puanla ayrılırken sadece sezonun ilk yarışı olan Bahreyn ve iki araçla birden yarış dışı kaldıkları Amerika'da puan alamadılar.

Fransız ekip, Macaristan'da zafere ulaşırken; Katar'da Fernando Alonso ile podyuma çıkmayı başardı.

Yılın ardından konuşan marka CEO'su Laurent Rossi, sezonun geneliyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Rossi şöyle dedi: "Esteban Ocon'un Macaristan'daki zaferi elbette muhteşem bir başarıydı. Yine de beni 20 yarışta puan kazanmamızdan daha az şaşırttı. Takım istikrarlı bir şekilde gelişti ve bunun teyidi Esteban'ın Suudi Arabistan'da elde ettiği 4. sıraydı."

"Öğrenmeye devam ediyoruz ve bu, hem ekibin hem de tüm Alpine markasının yararına olacak."

"Kaydettiğimiz ilerlemenin bir kısmı, sezon boyunca aracın özelliklerini daha iyi anlayabilmemiz gerçeğinden kaynaklanıyor. Bu bakımdan, iyi bir ilerleme kaydettik, bu da sürücülerin daha sık sınırları zorlamasını sağladı."

"Sezonun ilk yarısında ekibin gerçekten her şeyi bir araya getirmesi gerekiyordu. Bu da dört ila beş ay sürdü ancak Macaristan, bulmacanın tüm unsurlarının bir araya geldiğinin açık bir kanıtıydı."

"Her yarışta puan kazanabileceğimizi fark ettik ve bunu düzenli olarak yapmayı başardık. Aracı tanıdıkça, hangi pistte daha yüksek sonuçlar alabileceğimizi ve nerede daha fazla zorlanacağımızı tam olarak tahmin edebiliyorduk. Bu nedenle genel görüntü giderek daha öngörülebilir hale geldi.

"Genel olarak yol tutuşun çok yüksek bir seviyede olmadığı pistlerde sorun yaşadık ve oralarda doğru dengeyi bulmakta zorluk çektik. Örneğin Austin'de böyleydi. Monako da bizim için çok zordu ve orada birkaç puan kazanmamıza rağmen, bunu nasıl başardığımız belli değil."

"Sezon sonunda yine aynı şartlarda Bahreyn'de yarışmış olsak, çok daha iyi sonuçlar elde edebilirdik."

2022 hedefi

Formula 1, 2022'de yeni nesil araçlara geçiyor ve artık, bu araçlar üzerlerine yapılan çalışma anlamında kritik bir viraja giriliyor.

Rossi çok cesur tahminler yapmıyor ancak Alpine F1'in ilerlemeye devam edeceğini umuyor.

"Elbette sonuçların bu sezondan daha kötü olacağı göz ardı edilemez fakat bunun olacağını sanmıyorum. Bu yıl hem yeni bir şasi geliştirerek hem de yeni bir güç ünitesi tasarlayarak ilerleme kaydedeceğimize inanıyoruz. Bu sayede öndekilerle arayı azaltmaya devam edebileceğimize inanıyoruz."

"Formula 1'deki hedefimiz, yeni teknik düzenlemelere geçişle başlayacak olan bu yeni dönemin sonuna doğru düzenli olarak zaferler için mücadele edecek konuma gelmek. Gelecek yıl herkes sıfırdan başlıyor. Sınırlı bütçelerle, tüm takımlar kabaca eşit şartlarda olacak. Kazandığımız tecrübenin bize bir avantaj sağlayacağını umuyoruz."

"Formula 1 artık gerçek pistteki testleri aşan bilgisayar modelleme teknolojilerini giderek daha aktif bir şekilde kullanıyor ve burada Renault Group'un mükemmel bir temele sahip olması bizi çok mutlu ediyor. Bütün bunlar, 2024'te şampiyonluğa ulaşmak için mücadeleye girme konusunda, ilerlememize yardımcı olacak." dedi.

Alpine 2022 F1 car Fotoğraf: Alpine