Button: "Russell, Mercedes'in sadece Hamilton'ın takımı olmadığını anlamalı"

Russell, Mercedes'e yabancı değil. İngiliz pilot, birkaç yıl önce Alman üreticinin sürücü akademisine dahil edildi ve 2020 yılında, Lewis Hamilton COVID-19'a yakalanınca, bir yarışlığına Alman pilotun yerini aldı.

2019'da Williams takımıyla Formula 1'de yarışmaya başlayan Russell, üç güçlü yılın ardından yeni sezonda Mercedes'in tam zamanlı fabrika takımı sürücüsü olacak.

2009'da Brawn GP'de şampiyon olan Button, Russell'ın Mercedes'te iyi bir iş çıkaracağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Button, "Her şeyden önce George'u gençliğinden beri tanıyorum, Williams'ta onunla çalıştım ve bu yüzden onun bir birey olarak nasıl çalıştığını gördüm."

"O gerçekten çok parlak bir adam ve birbiri ardına toplantılar yapıyor."

"İşin mühendislik tarafına çok hakim ve takımı gerçekten etrafında toplamayı başarıyor."

"Russell o takıma gitmeli ve sadece kendisi olmalı. Bu sadece Lewis'in değil, aynı zamanda onun da takımı olacak. Bu, Lewis ve George'un takımı olacak, bunun da onun kariyeri için önemli olduğunu düşünüyorum."

"Birlikte iyi şekilde çalışmaları gerekiyor ama Mercedes'te aynı muameleyi görecekler ve onun da bunu hissetmesi gerekiyor." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W11, Nicholas Latifi, Williams FW43 Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Russell geçen yıl Bahreyn'deki Sakhir Grand Prix'sinde Hamilton'ın yerine geçmiş ve güçlü bir performans sergilemişti.

Bu konuya da değinen Button, "Lewis'le birlikte birbirlerini gerçekten zorlayacaklar."

"Bence ikisi de birbirlerine çok saygılı olacak ve takım ile Toto tarafından söylenenlere saygı gösterecekler. Gerisi de pist üstünde yarışmaya kalıyor."

"Bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım çünkü yeni bir mücadele ve Lewis daha önce hiç bu pozisyonda olmadı. O, her zaman daha genç olan taraftı. Oysa şimdi gelen çocuk daha genç."

"George, geçen yıl Bahreyn'de bir Mercedes'le yarışında kendisini kanıtladı. Bu da takım içerisindeki atmosfere farklı bir şey katacak ve Lewis'in bunu nasıl ele aldığı ilginç olacak." dedi.