Rosberg: “Ricciardo, McLaren’da alışılmadık bir durumda”

Ricciardo, McLaren’daki kariyerine zor bir başlangıç yapsa da Fransa Grand Prix’sinde bu sezon üçüncü kez 6. sırada finiş görerek takıma önemli puanlar getirdi.

Ancak, bu sezonki tüm 7 yarıştan puan almayı ve 2 kere podyuma çıkmayı başaran takım arkadaşı Lando Norris’in gölgesinde kaldı.

Eski dünya şampiyonu Rosberg, Ricciardo’nun yeni takımındaki durumu hakkında verdiği demeçte, “Daniel oldukça zorlanıyor.”

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M , in the pits 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Bu hafta sonu [Fransa’da] ileriye doğru bir adım attı ama hâlâ en iyi formunda değil ve araca tam olarak alışamadı.”

“Bu, Daniel için alışılmadık bir durum çünkü geçmişte bulunduğu takımlarda hep baskın taraf oldu ama şu anda sadece araca alışmakta zorlanıyor.”

“Bazen aracınız istediğiniz gibi hissettirmediğinde çok kötü oluyor, bu yüzden sadece istediğiniz güvene sahip olmuyorsunuz."

“Daha da kötüsü, bazen Daniel Monako'da olduğu gibi 'Bu harika bir turdu' diye düşünüyor, sonra tur zamanına bakıyor ve görüyor ki Lando'dan 0.8 saniye geride."

“O zaman mental olarak sürücü için durum daha da zorlaşıyor ve bu, gerçekten iyi değil. Umarım Daniel tekrardan kendini bulabilir.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ricciardo, McLaren'de geçirdiği süre boyunca Norris'in ne kadar iyi olduğunun farkında vardığını ve bu meydan okumadan keyif aldığını belirtti.

Ricciardo şöyle dedi: "O, kesinlikle çok iyi."

“Şimdiye kadar sezona çok, çok güçlü bir başlangıç yaptı. İki kez podyuma çıktı ve bir sürü kez ilk 5'te yer aldı."

“En iyi sürücü olmak adına gerçekten güçlü belirtiler gösteriyor. Kesinlikle beni zorluyor. Bu, hoşuma gidiyor."

“Kesinlikle her zaman siz en iyi olmak istiyorsunuz ama öğrenmek, kendimi zorlamak ve gelişmeye devam etmek benim için önemli."