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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Brundle, Hamilton'ın "yumuşak" savunma yaptığını söyleyen yorumlara katılmıyor

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Sky F1 yorumcusu ve eski F1 pilotu Martin Brundle, Lewis Hamilton'ın Max Verstappen' karşı "yumuşak" bir savunma yaptığını belirten yorumlara katılmıyor.

Brundle, Hamilton'ın "yumuşak" savunma yaptığını söyleyen yorumlara katılmıyor

Nico Rosberg, eski takım arkadaşı Hamilton'ın, Verstappen'e karşı yumuşak bir savunma yaptığını söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu, Lewis için alışılmadık bir durum. Normalde Lewis tekerlek tekerleğe savaşlarda en iyisidir ve bir deneme yapmamasına şaşırdım…"

"En azından deneyebilirdi. Geç fren yapabilir ve dışarıda tutmayı deneyebilirdi. Yaptığı şeyin Lewis için biraz yumuşak olduğunu düşünüyorum."

Hamilton ise Rosberg'e yanıt vermiş ve "Biliyorsunuz, ideal çizginin dışı yani iç taraf kauçuk parçalarıyla kaplı ve lastiklerimin daha da kötüleşmesini istemedim."

"Max o noktada DRS'yi açma hakkına sahipti ve beni orada geçmeseydi bile sonrasında yine geçecekti, bu yüzden fark yaratmazdı."

"Ön lastiklerim pisti zar zor tutuyordu, bu yüzden Max zaten öne geçecekti. Yani daha agresif bir savunma yapmanın anlamı yoktu." ifadelerini kullanarak daha sert bir savunma yapsa bile bunun bir fark yaratmayacağını söylemişti.

Brundle da Hamilton'la aynı görüşte. Brundle, Hamilton'ın ne yaparsa yapsın o durumda geçileceğini söyledi ve Hamilton'ın durumuyla alakalı bir analoji yaptı: "Bir satranç maçında şah-mat olmaya benziyor, kaybedeceğiniz aşikar."

"Hamilton'ın Verstappen onu geçerken çok yumuşak kaldığına katılmıyorum. Hamilton'ın lastikleri bitmişti ve Red Bull'un düzlük hızına DRS de eklenince, Verstappen'in geçişi kaçınılmazdı."

"Aynı şekilde Verstappen, Hamilton onu benzer bir şekilde Budapeşte'de ve Barselona'da geçtiğinde çok agresif değildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B overtakes Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B overtakes Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fransa'da gündeme gelen bir diğer konuda hem lastik basınçlarını ölçmek hem de arka kanatların esneme seviyelerini ölçmek adına getirilen yeni ve daha katı testlerdi. 

Brundle, Red Bull'un galibiyetinin bir sürpriz olmadığını çünkü bu iki etkenin getirileri küçük olduğundan götürülerinin de küçük olduğunu belirtti.

"İronik bir şekilde, hem Red Bull hem de Aston Martin kendi açılarından güçlü yarışlar geçirdi. Bu bir sürpriz değil çünkü takımlar [esnek kanatlar ve basınç ayarlarıyla] küçük kazanımları kovalıyorlar, bu yüzden kaybettikleri zaman da az oluyor."

"Üzerinde çok konuşulan hikayelerinden biri de Mercedes'in pilotları arasında "şasi rotasyonu" yapmasıydı. Bence bu, bir rotasyondan çok bir takastı."

"Günün sonunda, pole pozisyonunu mücadelesi yine Hamilton ve Verstappen arasındaydı ki bu mücadeleyi Max mükemmel turuyla kazandı."

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