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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Red Bull: “Fransa’daki galibiyet, esnek kanat ve düşük lastik basıncı iddialarını çürüttü”

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Selin Elif Köse

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, Max Verstappen’in Fransa’daki galibiyetinin son zamanlarda gündeme gelen esnek kanat ve düşük lastik basıncı iddialarını çürüttüğünü söyledi.

Red Bull: “Fransa’daki galibiyet, esnek kanat ve düşük lastik basıncı iddialarını çürüttü”

Verstappen, pazar günü Paul Ricard’da finişe iki tur kala Lewis Hamilton’ı geride bırakarak pilotlar şampiyonasındaki liderliğini korudu ve aradaki puan farkını 12’ye çıkardı.

Verstappen’e podyumda, yarışı 3. sırada tamamlayan takım arkadaşı Sergio Perez eşlik etti ve böylece Red Bull takımlar şampiyonasındaki farkı da artırdı ve Mercedes’in 37 puan önüne geçti.

Bu etkileyici sonuçlar ise Red Bull’un, esnek kanat kullanmak ve lastik basıncında oynama yapmakla suçlanmasından sonra geldi.

Fransa’daki hafta sonunda FIA, bu iki konuda da yeni testler ve düzenlemeler getirdi ancak bu, Red Bull’un oldukça güçlü performans göstererek pole pozisyonu, en hızlı tur ve yarış galibiyetini almasını engellemedi. 

FIA’nın yeni teknik direktiflerine rağmen Red Bull’un yarış zaferini kazanması hakkındaki görüşleri sorulduğunda Horner, gelen eleştirilerin doğru olmadığını kanıtladıklarını söyledi.

Yarışın ardından konuşan Horner, “Geçtiğimiz hafta, pek çok yorum yapıldı.”

“Bize karşı suçlamalar ve iddialar vardı. Ancak biz, kurallara hep uyduk ve [bugün] güçlü bir şekilde bunlara karşılık verdik. Performansımızın, arka kanat esnekliğine dayanmadığını göstermiş olduk.”

“Her zaman Pirelli'nin yönetmelikleri dahilinde hareket ettik ve açıkçası bu hafta sonu lastik basıncındaki artış, tüm takımlar için zorlayıcıydı."

“Fakat yine de, mühendislik ekibi aracı en iyi hale getirmekte harika bir iş çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Horner, pazar günkü yarıştan önce Red Bull, Mercedes'i Paul Ricard'da yenerse “her yerde” yenebileceğini iddia etmişti çünkü bu pist son yıllarda Alman takımın çok güçlü olduğu bir yerdi.

Horner, Mercedes'i bu pistte yenebilmelerinin son 12 ayda “takımın ne kadar sıkı çalıştığının bir kanıtı” olduğunu söyledi.

Horner, "[Mercedes] aracının %60'ının, geçen yılki ile aynı olduğunu unutmayalım." 

“Geçen yıl tüm bu yarışları kazandıkları şasiyi kullanıyorlar, bu yüzden takımımın olağanüstü bir iş çıkardığını düşünüyorum.

"Bu ivmeyi devam ettirmeliyiz çünkü Mercedes çok güçlü bir takım. Geri dönmeleri an meselesi ama biz şu ana kadar yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz." dedi.

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