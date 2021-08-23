Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Gasly, daha önce zaten Max Verstappen'in takım arkadaşlığını yapmıştı ancak bu deneme kendisi için pek de iyi geçmeyince, 2019 yılının ortasında Toro Rosso'ya geri döndü. Fransız pilot o günden bu yana AlphaTauri/Toro Rosso için yarışıyor ve geçen yıl yarış kazanmayı başarırken, üç de podyum almayı başardı. Bu yıl Bakü'de podyuma çıkan 25 yaşındaki sürücü, özellikle etkileyici sıralama performansıyla dikkat çekerken, Yuki Tsunoda'ya karşı büyük bir üstünlük kurmuş durumda.

Diğer tarafta Red Bull, Gasly'nin yerine getirdiği Alex Albon'la geçen yılın sonunda yollarını ayırdı ve bu yıl bu koltukta Sergio Perez var.

Perez şimdiye kadar karmaşık sonuçlar elde etti. Azerbaycan Grand Prix'sini kazanan Perez, birkaç yarış dışında genel olarak beklenenin altında bir performans sergiledi.

Sky ile olan röportajında Nico Rosberg, Red Bull'un Gasly'i ana takıma getirmeyi düşünmesi gerektiğini belirtti. Fakat Avusturyalı ekibin endişelerini de anladığını ekledi.

Gasly hakkında Sky F1'e konuşan Rosberg, "Şu anda, sahip olduğu performansla onu gelecek yıl Red Bull'da yarıştırmaları gerekiyor." "Fakat belki de Red Bull'un, Pierre'in baskı altında yarışacağı tüm bu durumla başa çıkamayacağına dair endişeleri var." "Şu anda AlphaTauri'de herhangi bir baskı yok, takım arkadaşı ondan çok geride ve rahat şekilde takım lideri olabiliyor. "Eğer Max Verstappen'in takım arkadaşı olursanız, bana göre bu Formula 1'in tamamında olabilecek en zor durum olur." "Red Bull'un cevap vermekte bu kadar zorluk çekmesinin sebebi de bu. Onu seçmeyi bu kadar zorlaştıran ve problem haline getiren şey bu." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images