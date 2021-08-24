Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı" Sonraki / Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams CEO'su Jost Capito, takıma katılmak isteyen sürücülerden her gün telefon aldığını söylüyor.

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

Williams'ta hem George Russell hem de Nicholas Latifi'nin anlaşması yıl sonunda sona erecek ve şimdilik kadroyla ilgili belirsizlik var.

Latifi'nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor çünkü Kanadalı pilot hem takıma önemli miktarda para getiriyor hem de Macaristan'da, fırsat geldiği takdirde bunu puana çevirebileceğini kanıtladı.

Kanadalı pilotun performansı Jost Capito'dan övgü de aldı.

Capito geçtiğimiz günlerde Spor1'e verdiği demeçte, “Ondan çok memnunuz. Bu yıl kendini çok geliştirdi. Şampiyonada George'tan bile daha fazla puanı var." açıklamasını yaptı.

İkinci koltuk içinse belirsizlik hakim. Bunun temel sebebi, Russell'ın Mercedes'e gitme ihtimali gibi görünüyor.

Eğer Mercedes, Russell'ı seçmezse, Britanyalı pilot Williams adına yarışmaya devam edecek. Eğer başka Mercedes'e geçerse, koltuğu için pek çok aday var.

Capito bu konuda şöyle dedi: "Sözleşmesi bulunmayan ancak bizimle anlaşmak isteyen tüm sürücülerle görüşme halindeyiz."

"İsim vermeyeceğim ama cep telefonum her gün çalıyor."

Capito, takımın bu yıl kaydettiği ilerlemeden de övgüyle bahsetti.

"Sezon başında bir yarışı 11. bitirmekten mutluluk duyardık ancak son yarışlarda bu sonucu aldığımızda üzülüyorduk."

"Bence bu iyiye işaret. Henüz zaferler için savaşmamızı sağlayacak bir araç üretemiyoruz ancak bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Ayrıca takım yapısını zaten değiştirdik. Daha önce aracın yapımından sorumlu kişiler ve yarış ekibi, farklı şirketlere aitti fakat bu plan pek işe yaramıyordu."

"Şimdi bunları birleştirdik ve hepsi teknik departmanımızın liderine rapor veriyorlar."

Nicholas Latifi, Williams Racing celebrates his eighth position

Nicholas Latifi, Williams Racing celebrates his eighth position

Fotoğraf: Williams

Biletler
paylaşım
yorumlar
Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Önceki haber

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Sonraki haber

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

12 s
2
Formula 1

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

1 s
3
MotoGP

Rossi, “normal insanların” bile MotoGP hayranı olmasını sağlamış

16 s
4
World Superbike

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

2 s
5
Formula 1

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"

18 s
Son Haberler
Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"
F1

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"

57dk
Capito: "Her gün telefonum çalıyor"
F1

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

1 s
Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"
F1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

12 s
Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
F1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

13 s
Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"
F1

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

13 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor Navarra
World Superbike

Bautista, 2022'de Ducati'ye geçiyor

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı" Belçika GP
Formula 1

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı" Macaristan GP
Formula 1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Çok Okunanlar Bugün

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"
Formula 1 Formula 1

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

Rossi, “normal insanların” bile MotoGP hayranı olmasını sağlamış
MotoGP MotoGP

Rossi, “normal insanların” bile MotoGP hayranı olmasını sağlamış

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor
World Superbike World Superbike

Rea, WSBK sezonunu 6 yarış hafta sonundan oluşan bir şampiyonluk mücadelesi olarak görüyor

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"

Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
Formula 1 Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Benim için zor bir hafta sonu olduğu için galibiyet çok önemliydi"

Son Haberler

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"
Formula 1 Formula 1

Latifi: "Sıralama turlarındaki tablo aldatıcı"

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"
Formula 1 Formula 1

Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Red Bull, 2022 için Gasly ile anlaşmalı"

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
Formula 1 Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.