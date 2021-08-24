Capito: "Her gün telefonum çalıyor"

Williams'ta hem George Russell hem de Nicholas Latifi'nin anlaşması yıl sonunda sona erecek ve şimdilik kadroyla ilgili belirsizlik var.

Latifi'nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor çünkü Kanadalı pilot hem takıma önemli miktarda para getiriyor hem de Macaristan'da, fırsat geldiği takdirde bunu puana çevirebileceğini kanıtladı.

Kanadalı pilotun performansı Jost Capito'dan övgü de aldı.

Capito geçtiğimiz günlerde Spor1'e verdiği demeçte, “Ondan çok memnunuz. Bu yıl kendini çok geliştirdi. Şampiyonada George'tan bile daha fazla puanı var." açıklamasını yaptı.

İkinci koltuk içinse belirsizlik hakim. Bunun temel sebebi, Russell'ın Mercedes'e gitme ihtimali gibi görünüyor.

Eğer Mercedes, Russell'ı seçmezse, Britanyalı pilot Williams adına yarışmaya devam edecek. Eğer başka Mercedes'e geçerse, koltuğu için pek çok aday var.

Capito bu konuda şöyle dedi: "Sözleşmesi bulunmayan ancak bizimle anlaşmak isteyen tüm sürücülerle görüşme halindeyiz."

"İsim vermeyeceğim ama cep telefonum her gün çalıyor."

Capito, takımın bu yıl kaydettiği ilerlemeden de övgüyle bahsetti.

"Sezon başında bir yarışı 11. bitirmekten mutluluk duyardık ancak son yarışlarda bu sonucu aldığımızda üzülüyorduk."

"Bence bu iyiye işaret. Henüz zaferler için savaşmamızı sağlayacak bir araç üretemiyoruz ancak bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Ayrıca takım yapısını zaten değiştirdik. Daha önce aracın yapımından sorumlu kişiler ve yarış ekibi, farklı şirketlere aitti fakat bu plan pek işe yaramıyordu."

"Şimdi bunları birleştirdik ve hepsi teknik departmanımızın liderine rapor veriyorlar."

Nicholas Latifi, Williams Racing celebrates his eighth position Fotoğraf: Williams