Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

“Schumacher” belgeseli, 15 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak. Tüm Schumacher ailesi bu belgeselin çekimlerini destekledi ve belgeselde, 7 kez dünya şampiyonunun eşi Corinna, kızı Gina-Marie ve oğlu Mick’in de bulunduğu özel video kayıtları da yer alacak. Schumacher’in babası Rolf de dahil olmak üzere ailesi, belgesel için röportajlar verdi.

Yayın tarihi COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti ancak Netflix, geçtiğimiz günlerde belgeselin önümüzdeki ay yayınlanacağını duyurdu.

FormulaRapida.net’e verdiği demeçte Mick Schumacher, “[Belgeselin] bir parçası olacağım. Evet, benimle röportaj yapmışlardı.”

“Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bence çok özel bir belgesel ve izleyen herkes için çok duygusal olacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

Michael Schumacher, 2013’ün Aralık ayında geçirdiği kayak kazası sonucunda beyin travması geçirdi ve ardından, sağlık durumu gizli tutuldu.

Belgesele katkıda bulunan diğer isimlerinde arasında ise FIA başkanı ve eski Ferrari takım patronu Jean Todt, eski F1 başkanı Bernie Ecclestone, rakip yarış pilotu Damon Hill, David Coulthard, Mika Hakkinen, Benetton’dan Flavio Briatore ve Schumacher’in menajeri Sabine Kehm de var.

Belgeselin yönetmeni Vanessa Nocker ise şöyle konuştu: “En büyük zorluk, bağımsız gazetecilik yapmakla ailenin görüşlerine önem vermek arasındaki dengeyi bulmaktı.”

Belgeselin yapımcılarından Benjamin Seikel de şu ifadeleri kullandı: Michael Schumacher’in ailesi ve ekibi sayesinde güvenilir bir ortak çalışma yaptığımız için çok mutluyuz. Onların desteği olmadan bu filmi yapmak mümkün olmazdı.”

Schumacher, 1994-2004 yılları arasında Benetton ve Ferrari için 7 dünya şampiyonluğu kazanarak tarihte bir rekor kırdı. 2020 sezonunda 7. dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton da bu rekoru eşitlemiş oldu.

Michael’in oğlu Mick ise Formula 1’deki ilk sezonunda henüz puan alamadı fakat en son yapılan yarışta en iyi sonucunu alarak 12. sırada finiş gördü.

Mick Schumacher, Haas F1, with Jean Todt, President, FIA 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images