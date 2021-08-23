Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Ekleyen:

Mick Schumacher, babası Michael Schumacher hakkındaki yeni Netflix belgeselini izlemenin “duygusal” olacağını söyledi.

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

“Schumacher” belgeseli, 15 Eylül’de Netflix’te yayınlanacak. Tüm Schumacher ailesi bu belgeselin çekimlerini destekledi ve belgeselde, 7 kez dünya şampiyonunun eşi Corinna, kızı Gina-Marie ve oğlu Mick’in de bulunduğu özel video kayıtları da yer alacak. Schumacher’in babası Rolf de dahil olmak üzere ailesi, belgesel için röportajlar verdi.

Yayın tarihi COVID-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti ancak Netflix, geçtiğimiz günlerde belgeselin önümüzdeki ay yayınlanacağını duyurdu.

FormulaRapida.net’e verdiği demeçte Mick Schumacher, “[Belgeselin] bir parçası olacağım. Evet, benimle röportaj yapmışlardı.”

“Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bence çok özel bir belgesel ve izleyen herkes için çok duygusal olacaktır diye düşünüyorum.” dedi.

Michael Schumacher, 2013’ün Aralık ayında geçirdiği kayak kazası sonucunda beyin travması geçirdi ve ardından, sağlık durumu gizli tutuldu.

Belgesele katkıda bulunan diğer isimlerinde arasında ise FIA başkanı ve eski Ferrari takım patronu Jean Todt, eski F1 başkanı Bernie Ecclestone, rakip yarış pilotu Damon Hill, David Coulthard, Mika Hakkinen, Benetton’dan Flavio Briatore ve Schumacher’in menajeri Sabine Kehm de var.

Belgeselin yönetmeni Vanessa Nocker ise şöyle konuştu: “En büyük zorluk, bağımsız gazetecilik yapmakla ailenin görüşlerine önem vermek arasındaki dengeyi bulmaktı.”

Belgeselin yapımcılarından Benjamin Seikel de şu ifadeleri kullandı: Michael Schumacher’in ailesi ve ekibi sayesinde güvenilir bir ortak çalışma yaptığımız için çok mutluyuz. Onların desteği olmadan bu filmi yapmak mümkün olmazdı.”

Schumacher, 1994-2004 yılları arasında Benetton ve Ferrari için 7 dünya şampiyonluğu kazanarak tarihte bir rekor kırdı. 2020 sezonunda 7. dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton da bu rekoru eşitlemiş oldu.

Michael’in oğlu Mick ise Formula 1’deki ilk sezonunda henüz puan alamadı fakat en son yapılan yarışta en iyi sonucunu alarak 12. sırada finiş gördü. 

Mick Schumacher, Haas F1, with Jean Todt, President, FIA
Mick Schumacher, Haas F1, with Jean Todt, President, FIA
1/1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz, Ferrari'nin Fransa GP'deki sorunlara verdiği tepkiye şaşırmış

11 s
2
Formula 1

Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”

6 s
3
Formula 1

Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"

4 s
4
Formula 1

Katar, 2021 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

9 s
5
Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

32 dk
Son Haberler
Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
F1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

32dk
Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"
F1

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

1 s
Alfa Romeo "aptalca hatalar" nedeniyle puanlar kaybettiğini düşünüyor
F1

Alfa Romeo "aptalca hatalar" nedeniyle puanlar kaybettiğini düşünüyor

1 s
Steiner: "Haas, 2022'de normal seviyesine dönecek"
F1

Steiner: "Haas, 2022'de normal seviyesine dönecek"

2 s
AlphaTauri, Tsunoda'nın ikinci yarıda daha güçlü olmasını umuyor
F1

AlphaTauri, Tsunoda'nın ikinci yarıda daha güçlü olmasını umuyor

3 s
Son Videolar
Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı 00:59
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Renault, motor şefi Taffin ile yolları ayırdı

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi 00:49
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Aston Martin'in Vettel'in diskalifiyesine yönelik itirazı reddedildi

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek 00:52
Formula 1
11 Ağu 2021

Formula 1: Ferrari önemli motor güncellemesi getirecek

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor 00:31
Formula 1
6 Ağu 2021

Aston Martin, Vettel'in diskalifiyesi için temyize gidiyor

Macaristan GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
31 Tem 2021

Macaristan GP grid pozisyonları

Çok Okunanlar Bugün

Sainz, Ferrari'nin Fransa GP'deki sorunlara verdiği tepkiye şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Sainz, Ferrari'nin Fransa GP'deki sorunlara verdiği tepkiye şaşırmış

Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Red Bull’un şampiyonluk mücadelesi, Mercedes üzerindeki baskıyı azalttı”

Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Hamilton benimle takım arkadaşı olmak istiyor"

Katar, 2021 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1

Katar, 2021 F1 takvimine girmeye hazırlanıyor

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
Formula 1 Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"
Formula 1 Formula 1

Binotto: "2022'de şampiyonluk savaşı vermemiz şart"

Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı
Le Mans Le Mans

Yakıt sorununu çözmek, Toyota’nın Le Mans galibiyeti umutlarını sonlandırırdı

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

Son Haberler

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”
Formula 1 Formula 1

Mick: “Schumacher belgeselini izlemek duygusal olacak”

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Albon, Verstappen'le takım arkadaşı olduğu için şanssızdı"

Alfa Romeo "aptalca hatalar" nedeniyle puanlar kaybettiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Alfa Romeo "aptalca hatalar" nedeniyle puanlar kaybettiğini düşünüyor

Steiner: "Haas, 2022'de normal seviyesine dönecek"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Haas, 2022'de normal seviyesine dönecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.