Rosberg: ''Lewis ve Max'ın mücadelesi çok güzel olacak''

Red Bull'un bu sezon aracını ve motorunu geliştirmesiyle, Mercedes'in şampiyonadaki konumu yıllardır ilk kez tehdit altında.

Hamilton'ın rekor kıracak olan sekizinci şampiyonluğunu alma şansı, İngiliz pilotun Red Bull Ring'deki iki yarışta Verstappen'in arkasında kalmasının ardından riske girmişti.

Ancak, Britanya Grand Prix'sinde Verstappen'in ikili arasındaki temasla birlikte yarış dışı kalmasından sonra Hamilton aradaki puan farkını sadece sekize indirdi.

Rosberg, bunun ''güzel'' bir rekabete dönüşeceğini düşünüyor.

talkSPORT.com'a konuşan Rosberg, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bence bu tarihteki en iyi rekabetlerden biri olma yolunda ilerliyor. Bu bana Lewis'le aramdaki mücadelenin yoğunluğunu hissettiriyor.''

''Bu en iyi rekabetlerden biri olacak çünkü Lewis tüm zamanların en iyisi ve Max da yeni jenerasyonun yıldızı.''

''Bu çok güzel bir mücadele.''

''İşin iyi tarafı ise, herhangi bir yarışı veya şampiyonayı kimin kazanacağını bilmiyorsunuz. Bu yüzden hepimiz televizyonlarımıza yapışık şekilde izliyoruz.''

''Bu çok yoğun olacak, özellikle de Silverstone'da olanlardan sonra.''

Rosberg'e göre yaşanan temas, iki rakibin pistte "her şeylerini ortaya koyarak" yarattığı bir yarış olayıydı.

''Tüm tur tamamen sınırlardaydı. İlk turu önde tamamlamak çok önemli çünkü bu şekilde galibiyetinizi sağlama alabilirsiniz.''

''İkisi de ellerindeki her şeyi veriyordu, tamamen sınırdalardı ve bu sadece bir yarış olayıydı.''

''Bu şekilde sınırda olduğunuz zaman, bir noktada temas yaşanabilir.''

''Max'ın yara almadığını gördüğümüz sürece, bunu izlemek bir taraftar olarak harika.''

''Max'ın iyi olduğunu öğrendiğimizde, içinde bulunduğumuz sezona geri dönüp keyfini çıkarabilirsiniz.''

2016 dünya şampiyonu, sosyal medyada yapılan ırkçılığa da karşı olduğunu söyledi.

''Sosyal medyada iki taraf oluştu. Hamilton tarafı ve Verstappen tarafı. Bu iki taraf arasında büyük bir savaş sürüyor.''

''Tabii ki ırkçılık mide bulandırıcı ve burada buna yer yok.''

''Keşke insanlar yazdıkları şeylerin sahip olduğu gücü anlayabilseydi, bunlar gerçekten acıtıcı olabiliyor.''

''İnsanlar ne kadar can acıttıklarının farkına varmıyorlar.''