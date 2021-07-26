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Formula 1 Haberler

Suudi Arabistan F1 organizatörleri, pilotlarla insan hakları endişeleri hakkında görüştü

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Selin Elif Köse

Suudi Arabistan yarış organizatörleri, aralık ayında düzenlenecek olan Grand Prix öncesinde şimdiden bazı F1 pilotlarıyla, insan hakları konusundaki endişeleri hakkında görüştü.

Suudi Arabistan F1 organizatörleri, pilotlarla insan hakları endişeleri hakkında görüştü

Suudi Arabistan Grand Prix’si bu sene ilk kez 10 senelik bir anlaşmanın bir parçası olarak Cidde’de düzenlenecek.

Ancak Suudi Arabistan'da bir yarış yapma kararı, etkinliğin "ülkenin berbat insan hakları rekorunu kırmaya yönelik devam eden çabaların bir parçası olacağını" söyleyen Amnesty International gibi organizasyonlar tarafından eleştirilere yol açtı.

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, daha önce Formula 1 yarışlarının bazı ülkelerinde insan hakları ile ilgili “büyük bir sorun” yaşadı ve bu yılın başlarında, Bahreyn yetkilileriyle konuştu.

Suudi Arabistan Grand Prix’si organizatörü Prens Khalid Bin Sultan Al Faisal, insan haklarıyla ilgili endişeleri hakkında “sadece Lewis Hamilton’la değil, medya da dahil olmak üzere herkesle” bu konuda konuşabileceklerini söyledi.

Prens Khalid, “Silverstone’da birkaç pilot ile görüştüm.”

“Bu kişilerin isimlerini vermeyeceğim ama aralarında Lewis Hamilton yoktu. Onlarla endişeleri hakkında açık bir şekilde konuştum.”

“Onlara dedim ki: ‘Size hiçbir şey söylememe gerek yok, Suudi Arabistan’a gelince göreceksiniz. Eğer yarıştan önce buraya gelmek isterseniz gelin ve durumu kendiniz değerlendirin. Ülkem hakkında ne söylersem söyleyeyim gelip kendiniz görmeniz, yerel halkla tanışmanız fikrinizi değiştirecektir. Eminim Formula E ya da Dakar için gelen takımlardan arkadaşlarınız vardır. Onlara sorabilir ve görüşlerini alabilirsiniz. Özgürce gelip ülkemizi görebilirsiniz ve sonra ülkemiz hakkındaki fikrinizi söyleyebilirsiniz çünkü ilerlediğimizden ve hangi yolda gittiğimizden eminiz.'"

"Bu yüzden bu konuda [konuşmakla ilgili] hiçbir sorunumuz yok.” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, 2018'den bu yana Diriyah'da Formula E'ye ve 2020'den beri de Dakar Rallisi dahil olmak üzere son yıllarda pek çok büyük uluslararası spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

F1, 2020 sezonunda kendi CSR programı We Race As One'ı başlattı. Böylece seriyi, daha çeşitli ve kapsayıcı hale getirmenin yanı sıra diğer önemli sosyal konuları da dikkat çekti.

Motorsport.com tarafından bu yarışın, nasıl We Race As One programına uygun olarak gerçekleştirileceği sorulduğunda Prens Khalid, “bu vizyon dahilinde sıkı çalıştıklarını” söyledi.

Prens Khalid, “Şu anda her şey iyi yönde ilerliyor.”

“Bu ülkemizi dünyaya açmak için kullandığımız stratejinin bir parçası.”

“Suudi Arabistan’ı ziyaret edenlerin ve yerel halkın buradaki yaşam standardının kalitesini herkese kanıtlamak istiyoruz. Bu, hedefimize ulaşmamızda bize yardımcı olacak.” diye ekledi.

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