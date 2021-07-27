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Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''

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Ralf Schumacher, Aston Martin'in şu anda takım içi sorunlar yaşadığını ve bu yüzden gelişimlerinin engellendiğini iddia etti.

Ralf Schumacher: ''Aston Martin iç problemlerle uğraşıyor''

Geçtiğimiz sezon Racing Point adıyla Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer alan Silverstone merkezli takımın 2021'deki genel performansı rakiplerine kıyasla düştü.

Ancak şu anda takım, Formula 1'deki sıkışık orta gruptaki mücadelede sıkışıp kalmış durumda ve Takım Şampiyonası'nda şu anda altıncı sırada yer alıyor. İngiliz takım geçtiğimiz seneki pozisyonu olan dördüncü sırada yer alan Ferrari'den tam 100 puan geride.

Schumacher, Lawrence Stroll'ün takımı devralmasının ''akıllıca bir hareket'' olduğunu düşünse de, takımda huzursuz çalışanlar bulunduğunu ve bu yüzden takım içinde karışıklıklar olduğunu iddia etti.

Schumacher, Sport Bild'le yaptığı bir röportajda şu ifadeleri kullandı: ''Bu yolculukta çalışanlarını da yanlarına götürmeleri gerektiğini unuttular.''

''İneği bir gecede kaplana dönüştüremezsiniz. Bazı mühendisler hayal kırıklığına uğradı ve şimdi de şirkete yeni birilerini getiriyorlar.''

Altı kez Grand Prix kazananı, İngiliz takımın finansal açıdan gelirlerinin artmasına ve Aston Martin'in sıralamada yükselmesine yardım etme umuduyla son haftalarda Red Bull'un iki kıdemli üyesinin takıma alınmasına rağmen, yarış takımında şu anda "birçok iç sorun" olduğunu iddia etti. 

Schumacher, gelecekte takımın daha güçlü rekabetler çıkaramaması durumunda Stroll'ün ''eninde sonunda bu açıdan kendini sorgulayacağını'' ve yatırımlarını takımdan çekebileceğini düşündüğünü de ekledi.

Takıma yeni gelen Sebastian Vettel de, bu sezona yaptığı zor bir başlangıcın ardından yavaş yavaş takım arkadaşı Lance Stroll'u yenmeye başlıyor.

Alman pilot Bakü'de podyum kazansa ve son altı yarışın beşinde Stroll'ü geride bıraksa da, Schumacher dört kez dünya şampiyonunun hem pist üzerinde hem de pist dışında ilgilenmesi gereken ''çok fazla konu'' olduğunu ve Stroll'ü daha sık yenerek takımdaki otoritesini göstermesi gerektiğini düşünüyor.

Vettel'in takım içi problemleri hakkında da konuşan Schumacher, ''Aynı zamanda bu da doğru. Ancak şu anda en önemli şey, takım arkadaşını kontrol altında tutmak.''

''Sergio Perez her zaman Lance Stroll'e göre 0.2-0.3 saniye daha hızlıydı. Ancak Perez şu anda Red Bull'da Max Verstappen'le yarışıyor. Yani, Sebastian için sürekli olarak Lance'dan hızlı olmak aslında kolay olmalı.'' ifadelerini kullandı.

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