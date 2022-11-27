Rosberg: "2022 sezonunun tamamı heyecan vericiydi"

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2022 sezonu, yeni kuralların ilk senesiydi ve güç düzeninde çok büyük bir değişim yaşanmadığı görüldü. Yeni dönemde Red Bull en hızlı takım olurken, Ferrari ve Mercedes en hızlı ikinci ve üçüncü takım oldular.

Orta grup genel olarak daha yakındı fakat ilk beşi yine Alpine/McLaren tamamladı.

Sonunda Max Verstappen 22 yarışın 15'ini kazanıp arka arkaya ikinci F1 şampiyonluğunu elde ederken, Red Bull da 2013'ten sonra ilk şampiyonluğunu elde etti. Her iki şampiyonluk da sezonun bitiminden çok önce elde edildi.

2022 sezonunu Sky'a yorumlayan Nico Rosberg, sezonun tamamının oldukça heyecanlı geçtiğine vurgu yapıp şöyle dedi: "Bence Abu Dhabi hafta sonu yine harikaydı."

"Verstappen'in üstünlüğüne rağmen sezonun tamamı heyecan vericiydi. Abu Dhabi de dahil olmak üzere yarışlar hep ilginçti.

"Pist düzeni değiştikten sonra, Abu Dhabi'yi gerçekten sevdim çünkü daha önce geçiş yapmak imkansızdı. Fakat artık başlangıçtan itibaren gridin her noktasında geçişler görüyoruz."

"Örneğin, Lewis Hamilton ve Carlos Sainz'in yarışın başındaki mücadeleleri çok heyecanlıydı. Bu yüzden yeni pist düzeninin yarışa fayda sağladığını ve mücadeleleri daha eğlenceli hale getirdiğini düşünüyorum."

"Ayrıca tüm motor sporları dünyasının Sebastian Vettel'i böylesine muhteşem şekilde uğurlamak için bir araya gelmesi de çok güzeldi."

"Onun için çok şey yapıldı. Tüm sürücüler Perşembe gecesi bir veda yemeği için bir araya toplantı. Gerçekten harikaydı."

"Sebastian tüm zamanların en iyi sürücülerinden biri, dört kez dünya şampiyonu oldu ve eminim herkes onu çok özleyecek."

"Vettel'in kariyeri inanılmaz başarılarla dolu. Şimdi ne yapacağını görmek ilginç olacak. Karar vermesi kolay olmayacak, bu büyük bir görev. Zaten o da henüz herhangi bir planı olmadığını itiraf ediyor."

"Fakat eminim Sebastian herkese faydalı olacak bir şeyler bulacaktır."