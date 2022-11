Verstappen: "Ricciardo, Red Bull'dan hiç ayrılmamalıydı"

Ricciardo'nun McLaren ile olan kontratı, olması gerekenden bir yıl erken feshedildi ve bunun üzerine eski takımı Red Bull'un yedek pilotluk teklifini kabul etti.

Gelecek yıl takımın üçüncü pilotu olacak Ricciardo, böylelikle 2014-18 yılları arasında yarıştığı takıma geri dönmüş olacak.

Ricciardo, 2018 sezonunun sonunda Red Bull ile şampiyon olabileceğine inanmadığı için Renault'ya geçme kararı almıştı. Şimdiki hareketi, o dönemle biraz tezat oluşturuyor.

2016-18 arasında Ricciardo ile takım arkadaşı olan Max Verstappen, 33 yaşındaki pilotun 2018'in sonunda Red Bull'dan sözleşme yenileme teklifi geldiğinde farklı bir yol izlemeyi tercih ederek muhtemelen yanlış bir karar verdiğini düşünüyor.

Formule1.nl'ye konuşan Verstappen, "Eğer Red Bull'da daha uzun süre kalsaydı Daniel için daha iyi olurdu."

World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, performs donuts on the grid in celebration

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images