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Formula 1 Haberler

Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor

Guenther Steiner, Formula 1'de genç sürücülere yetişmeleri için çok az zaman verildiği konusunda Mick Schumacher ile hemfikir.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Steiner, genç sürücülere az zaman verlidiği konusunda Mick'e katılıyor
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Haas, Abu Dhabi Grand Prix'si öncesinde gelecek yıl için Mick Schumacher'le yola devam etmeme kararı aldı ve yeri için Nico Hulkenberg'le anlaştı.

Yedi kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'in oğlu, kararın ardından Formula 1'de genç sürücülere büyümeleri için çok az zaman verildiğini savunmuştu.

Haas takım patronu Guenther Steiner de aynı fikirde.

Steiner, "Bence o haklı. İki yıl güzel bir süre olabilir ancak çok fazla fırsatınız yok."

"F2'den F1'e geliyorsunuz ve çok fazla test yapamıyorsunuz. Bu yüzden ona katılıyorum. Gördüğünüz gibi, üç yıldır tam zamanlı araç kullanmayan bir sürücü seçtik."

"Çünkü genç sürücüleri değerlendiremiyorsunuz. Eğer genç bir sürücü seçiyorsanız da McLaren'ın Piastri ile yaptığı gibi büyük bir risk alırsınız. Çünkü baktığınızda, onun bir F1 aracında ne kadar iyi olacağını kimse bilmiyor."

"Bu, işin bir parçası. Şahsen buna sorun diyemem fakat bir çaylağı araca bindirmek büyük bir risk." dedi.

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Kevin Magnussen, Haas F1 Team on the way to the Federation Square event

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team, Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 and Kevin Magnussen, Haas F1 Team on the way to the Federation Square event

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Steiner kendisinin ve takımının Schumacher için her şeyi yaptığını düşünüyor.

"Bu konuda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Her sürücüye elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ona her zaman en iyisini verdik, sürücülere her zaman eşit davranıldı."

Steiner'a Charles Leclerc ya da George Russell kalibresinde bir çaylağı takıma alıp almayacağı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "George ve Charles'ın ya da [Lando] Norris'in ne kadar iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. Fakat bugün henüz bir F1 aracına binmemiş bir çaylağı alırsanız, asla neler olacağını bilemezsiniz."

"Yani bir çaylakla yarışırsanız her zaman risk alırsınız, söylemek istediğim bu. Tabii ki iyi bir çaylak varsa, o çaylağı seçerdim. Fakat neler olacağını bilemem."

"Onlar (bu isimleri seçerken) risk aldı ve bunun doğru bir seçim olduğu ortaya çıktı."

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