Romano: “Gasly ile Alpine anlaştı, yakında resmi açıklama gelecek”

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Fernando Alonso yaz arasında Alpine’den ayrılacağını duyurduğundan beri Gasly’nin adı Fransız takımla anılıyordu.

Aslında Alpine’de boşalan koltuk için en öne çıkan aday, takımın yedek pilotu Oscar Piastri’ydi. Ancak Avustralyalı pilotun, önümüzdeki sezon McLaren’da yarışacağının kesinleşmesi ardından Gasly’nin Alpine’deki şansı daha da yükseldi.

İtalya’da futbol transfer haberleriyle bilinen gazeteci Fabrizio Romano, bugün Twitter’da yaptığı paylaşımda Gasly’nin anlaşmasının tamamlandığını ifade etti.

Romano, “Birkaç dakikalığına Formula 1’den bahsedeceğim. Bu sezonun ardından Pierre Gasly’nin BWT Alpine F1 takımına katılacağını öğrendim.”

“Kendisine bağlı olan şartlar onaylandı ve birkaç saat içinde resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor.“ dedi.

Fakat Gasly, Japonya’da basına konuşurken bu konuda pek yorum yapmadı ve sadece birkaç hafta içerisinde bu olayların sonuçlanacağını belirtti.

AlphaTauri pilotu, “Elbette, herkesin devam etmekte olan görüşmelerden haberdar olduğunu tahmin edebiliyorum. Umarım önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde geleceğim hakkında kesin bir cevaba kavuşuruz.“

“Fakat şu ana kadar geleceğimle ilgili kararların ne zaman açıklanacağı konusunda bir değişiklik olmadı, eminim ki olursa sizin de haberiniz olur.” yorumlarında bulundu.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko üstü kapalı bir şekilde Gasly’nin durumunun bu haftaki Japonya Grand Prix’si öncesinde bir karara bağlanmasını umduğunu ifade etmişti.

Singapur GP sonrasında ORF’ye verdiği röportajda Marko, “Görüşmeler yapılıyor ve önümüzdeki hafta sonuna kadar durumun kesinleşmiş olmasını umuyoruz. Suzuka’ya kadar karar verilmiş olur diye düşünüyorum. Ancak o zaman ortada bir anlaşmanın olduğunu söyleyebiliriz.” yorumlarını yapmıştı.