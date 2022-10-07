2022 Japonya GP Cuma antrenmanlarından neler öğrendik?

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Cuma günkü iki antrenman seansının yağmur altında gerçekleştirilmesinin ardından Suzuka'daki gerçek güç dengesi ortaya çıkmadı. Mercedes, George Russell ve Lewis Hamilton ile güçlü bir günü geride bıraksa da, işaretler bu hafta sonu ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Max Verstappen'in ve Red Bull'un elinde çok daha fazlasının olduğunu gösteriyor.

Günün hikayesi

Aslında tahminlerde yağmur yer aldığı ve ilk antrenman seansından 30 dakika önce pist üstünde kara bulutlar olduğu için bugün antrenman seanslarının yapılması beklenmiyordu. Ancak her ne kadar yağmur olsa da, normale göre daha az pist üstü aktivite gerçekleşti ancak antrenmanlar tamamlandı.

İlk saatin ardından sürpriz bir şekilde lider isim, Alpine'den ayrılacak olan Fernando Alonso oldu. Pistin bir miktar kuruyup geçiş lastiklerine geçilmesinin ardından Alonso, 1:42.248'lik derecesiyle zirvede yer aldı. İlk seansın son çeyreğine doğru şartlar daha da kötüye gidince, Alonso Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in önünde ilk sırada kalmayı başardı. O seansta Verstappen 6. olurken Hamilton 13., 4 tur atan Russell ise ancak 18. sıradaydı.

Doğal olarak yağmur nedeniyle oldukça tehlikeli olan pist, bir iki pilotu avlamayı başardı. En büyük kaza, Mick Schumacher'den geldi. Seans bittikten sonra pite dönüş turunda olan Haas pilotu, su birikintisinde kızakladı ve duvara vurdu. Cidde ve Monako'da yaptığı kazalarda aracı ikiye bölünen Schumacher için bu sefer benzer bir durum olmadı.

İkinci antrenman seansı Pirelli'nin 2023 lastiklerinin test edilmesi için 60 dakikadan 90 dakikaya uzatılırken o seansta Gümüş Oklar canlandı. Ancak test edilmesi için getirilen lastikler kuru zemin lastikleri olduğu için, bu test yapılamadı ancak seans yine de 90 dk sürdü. Bu süre, geçiş lastikleriyle uzun sürüş yapan birkaç pilota fayda sağladı.

Russell, ikinci antrenman seansında yağmur lastiklerinden geçiş lastiklerine geçen ilk isimdi ve 1:41.935'lik derecesiyle, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.235 sn önünde kalmayı başardı. Verstappen, 0.851 sn geride 3. olurken onu Singapur GP'nin galibi takım arkadaşı Sergio Perez takip etti.

Russell led a Mercedes 1-2 in second practice at the Japanese GP Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Son dakikalarda ayar değişikliklerini değerlendirmek için yeni set geçiş lastikleriyle piste çıkan Kevin Magnussen, Ferrari'den Carlos Sainz'ın önünde 5. sıraya yükseldi. Piste çıkış turunda U virajda pist dışına çıkan Leclerc 11. oldu. Leclerc, aracını piste döndürmeyi başardı ve böylece her iki seans da kırmızı bayraklarla durdurulmadan tamamlanabildi.

2. antrenmandaki en iyi turlar

Poz. Pilot Takım Derece Fark 1 Russell Mercedes 1m41.935s 2 Verstappen Red Bull 1m42.786s +0.851s 3 Magnussen Haas 1m43.187s +1.252s 4 Sainz Ferrari 1m43.204s +1.269s 5 Alonso Alpine 1m43.533s +1.598s 6 Bottas Alfa Romeo 1m43.733s +1.798s 7 Latifi Williams 1m44.962s +3.027s 8 Tsunoda AlphaTauri 1m45.257s +3.322s 9 Vettel Aston Martin 1m45.261s +3.326s 10 Norris McLaren 1m45.885s +3.950s

Russell, nasıl ilk günün lideri oldu? Mercedes W13, bu sezon kesinlikle dünyayı aydınlatmadı ve böyle devam ederse, yani bu sezon yarış kazanamazsa 2011'den bu yana F1 yarışı kazanamayan ilk Mercedes F1 aracı olacak. Aracın sıkıntıları arasında en öne çıkanı ön lastiklerini yeteri kadar ısıtamaması oldu. Bu sorun bırakın ıslak ya da soğuk havayı, sıcak havada bile yaşanıyor. Mercedes, 90 dakikalık ikinci antrenman seansında gerçekçi yarış stinti atmayan altı takımdan birisiydi. Cumartesi günü sıralamaların kuru zeminde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu açıdan Mercedes, bugünkü performansını gridde ilk çizgiye ya da Pazar günü üstünlüğe çevirmesi pek mümkün olmayabilir. Lastik hamurunun asfalta nasıl yapıştığını daha iyi kontrol etmek için süspansiyon geometrisini değiştirmek daha kalıcı bir çözüm olabilir ancak takım tarafından 1. ve 2. antrenmanlar arasında yapılan geçici ayar değişiklikleri Russell'ı öne çıkarmak için yeterliydi. Doğal olarak, kaygan koşullar altında güç dengeleri değişti. Yine de Mercedes, şu ana kadar Red Bull ve Ferrari ile aynı seviyede olduğu konusunda pek ikna edici görünmedi. Russell ayrıca, takımının iyi zamanlaması sayesinde iyi bir tur zamanı atabildi. Geçiş lastiklerini mümkün olduğu kadar kullanmaya çalışan Verstappen'in aksine Russell, yeni set geçiş lastikleri için pite geldi ve o lastiklerle hızlı turlar attı. Sonrasında diğer pilotların Russell'ın derecesini geçebileceği şartlar oluşmadı ve Mercedes pilotu günü zirvede tamamladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Dolayısıyla her ne kadar seansın sonunda motor modlarının düşürüldüğü ve ağır yakıt yüküyle uzun sürüşlerin yapıldığı geleneksel 2. antrenman seanslarından birisi olmasa da, kimse Mercedes'leri geçemedi. Ancak hikayenin tamamı bu şekilde değildi. Mercedes, 90 dakikalık ikinci antrenman seansında gerçekçi yarış stinti atmayan altı takımdan birisiydi. Cumartesi günü sıralamaların kuru zeminde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu açıdan Mercedes, bugünkü performansını gridde ilk çizgiye ya da Pazar günü üstünlüğe çevirmesi pek mümkün olmayabilir. Geçiş lastikleriyle uzun tur ortalamaları Poz Takım Derece Tur sayısı 1 Ferrari 1m45.570s 5 tur 2 Red Bull 1m46.683s 12 tur 3 Aston Martin 1m46.766s 10 tur 4 AlphaTauri 1m47.733s 12 tur 2. antrenmanda çıkarılan dersler, 2019'dan sonraki ilk Japonya GP için ne manaya geliyor? İkinci antrenman seansında bir şekilde yarış simülasyonu yapabilen pilotlar içerisinde en rekabetçi ortalama Ferrari pilotu Sainz'a aitti. Autosport'un hesaplamalarına göre Sainz'ın beş turluk ortalaması 1:45.570'ti. Bu, uzun sürüşlerde Sainz'ın tur başına 1 sn avantajlı olabileceğini gösteriyor. Ancak bu, her zaman söylediğimiz gibi yakıt yükü ve motor modu gibi farklılıklar nedeniyle bu kadar büyük görünüyor olabilir. Sainz, piste giriş ve çıkış turları çıkarıldığında 5 tur atarken Perez onun iki katı tur tamamladı. Verstappen de tam olarak 12 tur attı. Yukarıda bahsettiğimiz gibi Red Bull pilotları tek set lastikle seansı tamamlarken Sainz, yeni set geçiş lastiklerine geçti. Performans farkında bunun da etkisi vardı. Sıralamaların kuru zeminde gerçekleşmesi beklendiği için, sezon içerisinde hafifleyen RB18 yarış hafta sonunun kalanında diğerleri için ulaşılması gereken araç olabilir. Özellikle yüksek yere basma gücünün önemli olduğu, lastikleri aşırı zorlayan, 130R öncesinde ve ana düzlükte ulaşılan maksimum hız sayesinde Red Bull RB18 öne çıkabilir. Tüm bunlar Red Bull'un ve Red Bull ile anlaşmasını genişleten Honda'nın lehine görülüyor. Dahası, her ne kadar Suzuka klasik ve normal bir pist olsa da, modern pistlere göre dar. Marina Bay pistinin ardından, Suzuka da yakın takibe ve geçişe pek müsade etmeyen bir pist. Bu açıdan Red Bull'un beklenen sıralama hızı, pist pozisyonunun güvence altına alınması durumunda çok iyi bir şekilde karşılığını verebilir. Tabi eğer Verstappen, bir hafta önce yaptığı gibi startta anti-stall (motorun stop etmesini engelleyen sistem) özelliğini tetiklemezse.

Sainz displayed impressive race pace in the wet Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hava şartlarına gelecek olursak, o da karışık duruyor. Haftanın başında, Spa'dakine benzer bir şekilde yarışta damalı bayrağın sallanmasının ardından yağmurun geleceği tahmin ediliyordu. Ancak son tahminlere göre yarışın son bölümü yağmur altında tamamlanabilir. Daha büyük pencereden bakacak olursak, şampiyonluk hesapları Verstappen için daha kolay hale geldi. Verstappen, en yakın rakibi Leclerc'in nerede bitirdiğine bakmaksızın, yarışı kazanır ve aynı zamanda hızlı tur puanını kazanırsa, sezonun bitmesine 4 yarış kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Yağmurda performans açısından nerede olduğumuzu bilmek biraz zor ancak bugün temel ayarlar üzerinde çalıştık, daha fazlasını yapmadık. Yarın kuru zeminde neredeyse sıfırdan başlayacağız Max Verstappen Ne dediler? Russell: "Bugünkü sonuç muhtemelen hafta sonunun kalanı için bir gösterge niteliği taşımıyor, yine de gelecekte kullanabileceğimiz birçok şey öğrendik. Pazar günü yağışlı geçebilir, ancak yarın oldukça kuru görünüyor. "Her şeye rağmen günü zirvede bitirmek ve zaman çizelgesinin en dibinde olduğumuz ilk seansın ardından birtakım iyileştirmeler yapmak her zaman iyi hissettiriyor, yani evet, kötü bir öğleden sonra değildi." "Eninde sonunda yağmurda piste çıkmak zorunda kalacağız, bu yıl bir daha olmayabilir, gelecek yıl olmayabilir, hatta bir sonraki yıl bile olmayabilir, kim bilir. Ama bir gün bundan faydalanacağız." "Yarın kuru zeminde ne beklememiz gerektiği konusunda bir fikrim yok. İlk 6 sıra için mücadele edeceğiz. Umarım ondan biraz daha iyisi olur." Verstappen: "Açıkçası bugün çok fazla yağmur yağdı, bu yüzden iki seans sıralamalar ve yarış için tam olarak temsili değildi. Yağmurlu olmasını bekliyorduk, bu yüzden mümkün olduğu kadar piste çıkabilmemiz iyiydi." "Yağmurlu olduğunda performans açısından nerede olduğumuzu bilmek her zaman zordur ancak bugün temel ayar çalışmaları yaptık, ondan daha fazlası yoktu. Yarın kuru zeminde neredeyse sıfırdan başlayacağız."

Could rain returning on Sunday throw a curveball for the Japanese GP? Photo by: Andy Hone / Motorsport Images