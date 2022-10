2022 Japonya GP Cuma antrenmanlarından neler öğrendik?

Cuma günkü iki antrenman seansının yağmur altında gerçekleştirilmesinin ardından Suzuka'daki gerçek güç dengesi ortaya çıkmadı. Mercedes, George Russell ve Lewis Hamilton ile güçlü bir günü geride bıraksa da, işaretler bu hafta sonu ikinci şampiyonluğunu kazanmayı hedefleyen Max Verstappen'in ve Red Bull'un elinde çok daha fazlasının olduğunu gösteriyor.

Günün hikayesi

Aslında tahminlerde yağmur yer aldığı ve ilk antrenman seansından 30 dakika önce pist üstünde kara bulutlar olduğu için bugün antrenman seanslarının yapılması beklenmiyordu. Ancak her ne kadar yağmur olsa da, normale göre daha az pist üstü aktivite gerçekleşti ancak antrenmanlar tamamlandı.

İlk saatin ardından sürpriz bir şekilde lider isim, Alpine'den ayrılacak olan Fernando Alonso oldu. Pistin bir miktar kuruyup geçiş lastiklerine geçilmesinin ardından Alonso, 1:42.248'lik derecesiyle zirvede yer aldı. İlk seansın son çeyreğine doğru şartlar daha da kötüye gidince, Alonso Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in önünde ilk sırada kalmayı başardı. O seansta Verstappen 6. olurken Hamilton 13., 4 tur atan Russell ise ancak 18. sıradaydı.

Doğal olarak yağmur nedeniyle oldukça tehlikeli olan pist, bir iki pilotu avlamayı başardı. En büyük kaza, Mick Schumacher'den geldi. Seans bittikten sonra pite dönüş turunda olan Haas pilotu, su birikintisinde kızakladı ve duvara vurdu. Cidde ve Monako'da yaptığı kazalarda aracı ikiye bölünen Schumacher için bu sefer benzer bir durum olmadı.

İkinci antrenman seansı Pirelli'nin 2023 lastiklerinin test edilmesi için 60 dakikadan 90 dakikaya uzatılırken o seansta Gümüş Oklar canlandı. Ancak test edilmesi için getirilen lastikler kuru zemin lastikleri olduğu için, bu test yapılamadı ancak seans yine de 90 dk sürdü. Bu süre, geçiş lastikleriyle uzun sürüş yapan birkaç pilota fayda sağladı.

Russell, ikinci antrenman seansında yağmur lastiklerinden geçiş lastiklerine geçen ilk isimdi ve 1:41.935'lik derecesiyle, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.235 sn önünde kalmayı başardı. Verstappen, 0.851 sn geride 3. olurken onu Singapur GP'nin galibi takım arkadaşı Sergio Perez takip etti.

Russell led a Mercedes 1-2 in second practice at the Japanese GP

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images