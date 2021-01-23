Grosjean, Formula 1 kariyerinin bittiğini kabul etti

Romain Grosjean, Bahreyn GP'de 220 km hızla bariyerlere vurmuş ve o anları "Ölümün bana yaklaştığını gördüm" diyerek anlatmıştı.

Bu dehşet kaza sonucu elleri yanan Grosjean, bandajları artık çıkarttı ama "sürüş açısından bitik" olduğunu söyledi.

34 yaşındaki Fransız kazadan önce zaten 2021'de Haas'la devam etmeyeceğini ve F1'den ayrılacağını biliyordu.

Ouest France gazetesine konuşan Grosjean "Sadece geri dönmüş olmak için geri dönmek istemiyorum. Bu beni ilgilendirmiyor, zaten tüm iyi koltuklar doldu." dedi.

Güvenlik odaklı Grand Prix Sürücüler Birliği'nin bir parçası olmaya devam edecek olan Grosjean, geri dönmenin pek anlamı olmadığını böylece dile getirmiş oldu.

Bu arada Grosjean'ın, Dale Coyne ekibiyle 2021 IndyCar için bir anlaşma yapmaya yakın olduğuna dair bazı haberler var.

Bu söylentilerin üzerine tecrübeli pilot "İyi sürücülerle güzel bir şampiyona... yakından izlediğim bir şampiyona, evet."

"İster bitmiş ister gerçekleşmeye yakın olsun hâlâ önümüzde uzun bir yol var. Teknik olarak karmaşık yarışlar var, bu yüzden ailemle bu konuda konuşuyorum." dedi.