Coulthard: "Mercedes bilerek Hamilton sözleşmesini açıklamıyor olabilir"

Coulthard 14 yıllık F1 kariyerinde Williams, McLaren ve Red Bull’da yarıştı. Dolayısıyla birçok sözleşme görüşmesinin de bir parçası oldu fakat Coulthard takım patronuyla kontrat imzalamanın sanıldığı kadar kolay bir şey olmadığını söylüyor.

Express Sport’a konuşan Coulthard, “Çok oyun oynanıyor. Lewis’in henüz sözleşme imzalamamasında da birçok sebep olabilir.”

"Belki de Mercedes'in, Lewis Hamilton'dan alabilecekleri her şeyi aldıklarını düşünmelerinden kaynaklanıyor olabilir."

“Lewis Hamilton’ın bu sene şampiyona rekorunu kırması Lewis’e mi Mercedes’e mi daha çok fayda sağlıyor?”

“8 kez dünya şampiyonu olmak Lewis’e daha çok fayda sağlayacaksa Mercedes’in elde edeceği pek bir şey yok demektir.”

“Mercedes’e daha çok fayda sağlayacaksa Lewis için bir sorun teşkil etmeyecektir çünkü her halükarda 8. şampiyonluğunu kazanacak.”

“İş dünyası böyle. Kimse size iyi biri olduğunuz ya da bir işte iyi olduğunuz için doğrudan para vermeyecektir. Öngörülen değer üstünden bir anlaşma yapılması gerek.”

“Belki Lewis, Mercedes’le ilişkisini kullanarak daha çok pazarlama hakkı istiyor olabilir ki şu anda böyle bir hakkının olmayacağını düşünüyorum.”

“Tommy Hilfiger elçisi olarak kendi ismini kullanabilir ama yanında Lewis Hamilton marka votkasıyla ve arkasında bir Formula 1 aracıyla reklam fotoğrafı çektiremeyecektir çünkü o haklar takıma ait. Belki şu anda bunları görüşüyordur.”

“Sözleşmede görüşülebilecek konular hakkında bir ansiklopedi yazabilirsiniz.” dedi.

Coulthard’ın tecrübesine göre bu tür maddeler sözleşme görüşmelerinin uzamasına sebep oluyor.

Channel 4 muhabiri Coulthard, “Basitçe, bir şeyi hayal edebiliyorsanız sözleşmeye dahil edilebilir.”

“Bazı sürücülerin takım arkadaşı olarak kabul etmeyeceği başka sürücüler oluyor.”

“Örneğin Williams’a geçtiğinde (Alain) Prost’u ele alabiliriz. Ayrton (Senna) haricinde herhangi bir takım arkadaşını kabul edeceğini söylemiş olabilir çünkü o noktada ilişkileri bitmişti.”

“Ayrton Williams’la bedavaya yarışacağını açıklamıştı ve böylece Prost’un 1993’teki görüşmelerini sarsmaya çalışmıştı. Sonrasındaysa Prost McLaren’la anlaştı.” dedi.

Hamilton henüz 2021 için Mercedes’le bir sözleşme imzalamamış durumda ve söylentilere göre istekleri görüşmelerin uzamasına yol açıyor. Ama belki de Gümüş Oklar böyle bilinmesini istiyordur?

Coulthard, “Birinci pilotun henüz resmi olarak bir sözleşme imzalamadığı bir durumda olmak pek görülmüş bir şey değil, tabii ki bu sözleşmeyi imzalamadıkları manasına gelmiyor.”

“İmzalanmış olsaydı açıklanmasını beklerdiniz. Fakat bir medya stratejisi de olabilir, o yüzden o konuda da açık görüşlü olmak lazım.”

“Dediğim gibi, birisiyle anlaştıkları gibi açıklamak zorunda değiller.”

“Medyanın bakış açısıyla bakarsanız Lewis ve Mercedes’e duyulan ilgiyi korumak adına yapılıyor olabilir ve bu kötü bir şey de değil. Böyle olduğunu söylemiyorum ancak ihtimal dahilinde olduğunu akılda tutmak gerek.” dedi.