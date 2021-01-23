Ferrari, gelecek hafta yedi sürücü ile Fiorano'da test yapacak

Sainz'ın 2021 sezonu için McLaren'den transferinin ardından Ferrari, İspanyol pilotun takıma alışması amacıyla Sainz'ın, İtalyan takımın eski araçlarının bir tanesi ile test yapacağını belirtmişti.

Motorsport.com'un daha öncesinde açıkladığı üzere Sainz, Ferrari ile ilk F1 testine gelecek hafta 2018 model SF71H ile İtalyan takımın özel test pistinde çıkacaktı.

Ferrari, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Sainz'ın teste katılma planını ve beş günlük testte yedi sürücü ile test yapılacağını duyurdu. Bu plana göre Sainz, Ferrari SF71H'nin direksiyonunda bir buçuk gün boyunca sürüş yapacak. İspanyol pilot, Çarşamba ve Perşembe sabahında koltuğa oturacak.

Bu testlerin eski araç ile yapılıyor olmasına rağmen bu test sayesinde Sainz, Ferrari'nin sistemlerine alışma fırsatı yakalayacak ve F1'in Bahreyn'de 12 Mart tarihinde yapacağı sezon öncesi testinden önce, mühendisleri ve takım ekibi ile araç üzerinde çalışma fırsatını elde edecek.

Sainz'ın takım arkadaşı Charles Leclerc ise Salı günü koltuğunun başına geçecek. Bu da Monacolu sürücünün, ay başında COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından ilk defa bir F1 aracının koltuğuna oturacağı anlamına geliyor.

Fiorano'da yapılacak olan testlerde Ferrari Sürücü Akademisi'nden beş sürücü de teste katılacak. Pazartesi günkü programda, geçtiğimiz sene F2'de mücadele eden Giuliano Alesi, Marcus Armstrong ve Robert Shwartzman aracın başına geçecekler.

Bu, Alesi ve Armstrong'un ilk kez bir F1 aracı ile test yapacağı anlamına gelirken, Shwartzman ise Abu Dhabi'deki sene sonu testlerinde Ferrari koltuğuna oturmuştu.

İtalyan takım aynı zamanda, bu sene Haas takımı ile F1'e geçiş yapacak olan, F2 şampiyonu Schumacher ile de sürüş yapacak.

Schumacher, SF71H ile Perşembe öğleden sonra ve Cuma sabahında piste çıkacak, daha sonrasında ise koltuğunu Cuma öğleden sonra sürüş yapacak olan Ferrari test pilotu Callum Ilott'a bırakacak.

Takımların özel testlerde son iki sezonun F1 araçlarını kullanmaları yasak. Bu nedenle İtalyan takım, kurallara uygun en yeni aracı olan, 2018 yılında kullandığı SF71H aracı ile bu testi gerçekleştirecek.