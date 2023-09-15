ROKiT'in Williams'a açtığı son dava reddedildi

Yargıcın, ROKiT'in avukatının davanın açıldığı Florida Güney Bölgesi ABD Bölge mahkemesinde çalışma izni olmadığına karar vermesinin ardından dava reddedildi.

Kendrick şimdi davayı hem avukatının, hem de şirketinin bulunduğu Kaliforniya'ya taşıyacağını söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Kendrick, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Kaliforniya'da yeniden dava açacağız." ifadelerini kullandı.

Dava, ROKiT'in Williams isim sponsoru dönemle ilgili.

Şirket 2019'da Williams'a 19 milyon dolar ödedi ve taahhütlerini yerine getirdi, ancak 2020 sezonunun başlangıcı COVID-19 nedeniyle ertelenince Kendrick ödemelerinin yeniden müzakere edilmesini istedi.

Mayıs ayında ise Williams anlaşmayı feshetti ve araçlar ROKiT sponsorluğu olmaksızın yarıştı.

Daha sonra 2020 için ödenmeyen ücretlerle ilgili bir anlaşmazlık Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne gitti ve Williams davadan başarıyla ayrıldı.

Bu yılın Nisan ayında ROKiT, Williams'a karşı yasal işlem başlattı; dava kapsamında eski takım patronu Claire Williams ile eski takım yöneticileri Mike O'Driscoll (CEO olarak görev yaptı) ve Doug Lafferty'nin (finans müdürüydü) isimleri verildi.

Başvuruda, takımın potansiyel rekabet gücü hakkında "hileli beyanlarda" bulunduğu iddia edildi ve tahkim kararını veren mahkemenin hikayenin tamamına sahip olmadığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, "davalılar tarafından yapılan hileli beyanların doğrudan ve yakın bir sonucu olarak, davacıların önemli mali kayba uğradığı ve iyi niyet ve ticari itibarlarının zarar gördüğü" belirtildi ve "149.528.550 doları aşan bir miktar" için tazminat talep edildi.

Williams FW42 Rokit logo detay Fotoğraf: Williams F1

Florida mahkemelerinde görülmesi beklenen davanın avukatı, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Barack Obama ile mevcut başkan Joe Biden'a karşı açılanlar da dahil olmak üzere bir dizi yüksek profilli davada yer alan tanınmış bir avukat olan Larry Klayman gibi güçlü bir isimdi.

Ancak geçtiğimiz hafta Yargıç Beth Bloom, Klayman'ın şu anda Güney Florida Bölge Mahkemesi'nde ilgisiz bir meseleden dolayı faaliyet gösteremediği gerekçesiyle davayı reddetti.

Williams tarafının açıklama talebini takiben Yargıç Bloom, Klayman'ın "Bölge Mahkemesinde görev yapmaktan uzaklaştırıldığını" ve ROKiT'in "bu Bölgede görev yapma yetkisine sahip bir avukat bulamadığını" belirtti.

Florida'daki davanın artık devam etmemesi nedeniyle Kendrick, Klayman'ın eyalette çalışma lisansı olmadığı için yeni bir hukuk ekibiyle Kaliforniya'ya odaklanacak.

Konu hakkında Motorsport.com'a verdiği konuşan Klayman, "Davanın askıya alınması kararına itiraz ettim, çünkü bu yanlış."

"Bu 15 yıllık bir mesele. Zamanında Obama'yı karşıma aldım ve tesadüfe bakın ki davayı reddeden yargıç da Obama'nın atadığı bir yargıç."

"Dava önyargısız olarak reddedildi ve önümüzdeki birkaç gün içinde başka bir mahkemede yeniden açılacak."

"Bu, yargıç davayı reddetmeden önce alınmış stratejik bir karardı. Yani zaten oraya gidecektik. Ancak dava Kaliforniya'daki avukatlar tarafından yürütülecek. Benim tarafımdan değil."

"Hiçbir zarar verilmedi, hiçbir hak kaybedilmedi. Önemli olan da bu. Dava esastan reddedilmedi." dedi.

George Russell, Williams FW43 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Florida'daki davanın sona ermesi ve henüz başka bir yerde resmi bir başvuru yapılmamasıyla birlikte Williams hukuk ekibinin mevcut görüşü meselenin kapandığı yönünde.

Motorsport.com'a konuşan bir sözcü, "Williams Racing, Florida Güney Bölgesi Birleşik Devletler Bölge Mahkemesi'nin ROKiT tarafından Williams ve eski yöneticilerine karşı açılan tüm davaları reddettiğini teyit edebilir."

"Birleşik Krallık'ta ROKiT'e karşı başarılı bir şekilde tahkim kararı alan ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir federal mahkeme tarafından tahkim kararının onaylanmasını sağlayan Williams, ROKiT ile olan anlaşmazlığı konusunda hukuk sistemine güvenmeye devam ediyor ve orijinal tahkim kararı uyarınca kendisine verilen tutarı almayı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.