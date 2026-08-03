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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Aston Martin, AMR27‘nin geliştirme sürecine başladı: Newey detayları anlattı

Adrian Newey, Aston Martin’in 2027 aracı için kritik mimari kararları almaya başladıklarını açıkladı.

Neşe Akkoyun
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Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2026 sezonuna son derece zorlu bir başlangıç yapan Aston Martin, Macaristan Grand Prix’sine getirdiği 16 parçalık dev güncelleme paketiyle toparlanma sinyalleri vermiş, Fernando Alonso bu sayede bu yıl ilk kez Q2’ye kalmayı başarmıştı.

Efsanevi tasarımcı Adrian Newey, 2026 aracının rakip takımlardan dört ay sonra (Nisan 2025) rüzgâr tüneline girebildiğini ve Honda’nın motor tarafındaki sorunlarının derinliğini ancak geçen yılın kasımında fark edebildiklerini hatırlatarak, 2027 projesinde işi daha sıkı tutacaklarını belirtti.

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Takımın resmi internet sitesine konuşan Adrian Newey, AMR27 için ilk araştırma ve tasarım adımlarının atıldığını teyit etti: "Şu an erken araştırma evresindeyiz. Motorun aks mesafesindeki konumu, şasinin yerleşimi gibi uzun zaman alan kritik mimari kararları veriyoruz.” 

“Ön ve arka süspansiyon konseptlerini, şanzıman yapısını ve aerodinamik verimi doğrudan etkileyen tüm temel tercihleri inceliyoruz.”

“Temel hedefimiz, 2027 aracını üretime çok daha erken teslim etmek. Böylece bu yıl herkesin üzerinde hissettiği o devasa baskıyı tekrar yaşamayacağız.” 

“Bu erken başlangıç; ağırlığı, dayanıklılığı ve diğer detayları çok daha verimli bir şekilde optimize etmemizi sağlayacak."

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

2027 kırallarında yapılacak değişikliklere de değinen Newey, güç ünitesindeki %5'lik ek yakıt ve enerji depolama düzenlemelerinin yanı sıra şasi tarafındaki en kritik değişime dikkat çekti: "Şasi tarafındaki en büyük değişiklik, tabanın ön kısmındaki 'bib' veya 'çay tepsisi' (tea tray) olarak adlandırılan bölgede yaşanacak.” 

“Ön kenar yaklaşık 300 milimetre geriye çekildi, bu da aracın ön tarafını daha alçaltmamıza olanak tanıyacak ve tamamen farklı bir aerodinamik karakter getirecek.”

“Arka kanat yere basma gücünü azaltmak adına biraz daha sığlaşacak, tabanın ön tarafındaki kanatçık sayısı azaltılacak ve egzoz etrafındaki bazı esneklik boşlukları kapatılacak.” 

“Ancak bizim için kilit nokta taban önündeki değişiklikler. Bu, herkesin çözmesi gereken yepyeni bir aerodinamik bulmaca anlamına geliyor."

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Son 12 ayda yaşanan krizlerin takımı olgunlaştırdığını belirten Newey, geleceğe umutla baktığını söyledi: "Son bir yılda hızlıca büyümek ve olgunlaşmak zorunda kaldık.” 

“Bu yüzden, bu kural değişikliklerinden faydalanmak adına bir yıl öncesine kıyasla çok daha iyi bir konumdayız.”

“Artık takım olarak çok daha üst bir seviyedeyiz ve bu durum gelecek adına beni son derece umutlandırıyor."

 

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