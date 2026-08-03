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WRC Finlandiya Rallisi

Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde en çok etap kazanan isim oldu

Temsilcimiz Ali Türkkan, Finlandiya Rallisi’nde talihsiz anlar yaşasa da istikrarlı sürüşü ve temposuyla dikkatleri üzerine çekti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Ali Türkkan JWRC

Ali Türkkan, Castrol ford Team Türkiye, Oytun Albayrak, Castrol Ford Team Türkiye

Hafta sonu boyunca tam 8 etapta zirveye yerleşen temsilcimiz Ali Türkkan, rallinin en çok etap kazanan ismi oldu. Carlberg 4, Lassila 3, Membrado 2 ve Kazaz 1 etap kazandı.

Bu etap galibiyetlerinden gelen ekstra puanlar, şampiyonluk yarışının öncesinde mücadelenin yeniden şekillenmesine neden oldu.

 

Genel klasmanda Calle Carlberg 95 puanla liderliğini sürdürürken, Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan sadece 3 puan geride 92 puanla takibini sürdürüyor. Membrado ise Finlandiya Rallisi’nden topladığı puanlarla 71 puana yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

Junior WRC şampiyonu, çift puanın dağıtılacağı sezonun son yarışı Şili Rallisi’nde belli olacak.

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