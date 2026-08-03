Binotto: “Amacımız 2030'da şampiyonluk mücadelesinde yer almak”
Eski Sauber ekibini devralarak Formula 1’e iddialı bir giriş yapan Audi, hedefini 2030’da dünya şampiyonluğu mücadelesi vermek olarak belirledi.
Mattia Binotto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
Sezonun ilk yarısını üst üste üç kez puan barajı içinde tamamlayarak kapatan Audi, Alpine ve Racing Bulls ile birlikte orta sıranın üst basamakları için mücadele edecek potansiyeli olduğunu gösterdi. Motor gücü tarafında rakiplerin bir miktar gerisinde kalmalarına ve start sorunları gibi operasyonel aksaklıklara rağmen takım, ilk yarıyı sekizinci sırada tamamladı.
Eski Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, PlanetF1’e verdiği özel röportajda sezona başlarken hissettiği en büyük duygunun "rahatlama" olduğunu belirtti: "Sıfırdan kurulan bir takımla yeni kurallar dönemine girdiğinizde neyle karşılaşacağınızı bilmek zordur.”
“Dürüst olmak gerekirse şu an bulunduğumuz konum bizim için hem sürpriz hem de büyük bir rahatlama oldu.”
Mattia Binotto, Audi F1 Team
Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images
“Formula 1’de işleri yanlış yapmak, bazı takımlardan da görebildiğimiz gibi oldukça kolaydır.”
“Yanlış bir konseptle başlasaydık, o sorunları çözmek için harcayacağımız enerji ve bütçe takım üzerinde dev bir yük oluştururdu. Aracın temel dinamiklerinin doğru olduğunu bilmek harika, artık bunun üzerine bir gelecek inşa edebiliriz."
Motor tarafındaki eksikliğin farkında olduklarını ancak bunun sıfırdan başlayan bir takım için gayet doğal karşılanması gerektiğini vurgulayan Binotto, şu ifadeleri kullandı: "İki yıl önce projeye dahil olduğumda motor tarafının hedeflerin biraz gerisinde kaldığını görmüştüm.”
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“Ancak motor teknolojisi ve bilgisi zaman alır. Sıfırdan, dışarıdan hazır bilgi satın almadan kendi yetkinliklerimizle bu yapıyı kuruyoruz.”
“Üst seviyedeki takımlarla aramızdaki farkı ölçecek olursak; takım ölçeği, altyapı, tesisler ve simülatör gibi alanlarda devasa uçurumlar var. Bu tam anlamıyla bir şirket dönüşümü."
Binotto, şampiyonluk takvimlerinin net olduğunu ve sabırla çalışmaları gerektiğini hatırlatarak şu sözleri kaydetti: "Kendimize 2030 yılını hedef olarak koyduk. Amacımız 2030'da şampiyonluk mücadelesinde yer almak.”
“Uzak bir tarih gibi görünebilir ama yapmamız gereken işlerin büyüklüğüne bakarsanız zamanın ne kadar hızlı aktığını anlarsınız. İhtiyacımız olan tek şey zaman.”
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
“Şu an fabrikada taraftarların veya medyanın görmediği devasa bir çalışma yürütüyoruz. Griddeki en çok çalışan takım olduğumuzdan eminim ancak bu durum her zaman yarış hafta sonundaki araç performansına yansımayabilir. Sabırlı olmalı ve beklentileri doğru yönetmeliyiz."
Hinwil ve Neuburg fabrikaları arasındaki entegrasyonun harika gittiğini belirten İtalyan yönetici, 27 yıllık Ferrari kariyerinin ardından Audi projesiyle yeni bir aile kurduğunu ve mevcut zorluklara rağmen büyük keyif aldığını sözlerine ekledi.
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