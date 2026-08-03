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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Stella: “Ferrari’nin Madrid’deki çekim gününden haberimiz yoktu”

İspanya Grand Prix’sinin yeni evi olan Madring pistinde Ferrari’nin gerçekleştirdiği çekim günü, rakip takım McLaren tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

İspanya’nın Madrid şehrindeki yeni şehir pisti Madring, önümüzdeki Eylül’de ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Ancak Ferrari, geçtiğimiz ay düzenlediği özel çekim günüyle Charles Leclerc ve Lewis Hamilton’ı piste çıktı.

Konu hakkında yabancı basına konuşan McLaren Takım Patronu Andrea Stella, bu testten önceden haberlerinin olmadığını açık bir dille ifade etti.

Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ferrari’nin Madrid’deki sürpriz sürüşünü değerlendiren Andrea Stella, elde edilen verilerin küçük de olsa bir artı getirebileceğini kabul etti: "Ferrari’nin Madrid’deki çekim gününden haberimiz yoktu, bize önceden bildirilmedi.” 

“Bu durum bizim için tam anlamıyla bir sürpriz oldu. Yine de araç üstü görüntülerin ve videoların diğer takımlarla paylaşılmış olmasından memnunuz.”

“Kullanılan lastikler gerçek yarışı temsil etmese ve pist bir şantiye alanı gibi aşırı kaygan olsa dahi, öğrenebileceğiniz şeyler her zaman vardır.” 

“Özellikle bu yılın güç üniteleri göz önüne alındığında, sıfır veriyle başlamak yerine belli referans noktaları elde edebiliyoruz. Dolayısıyla yaptığı şey Ferrari’ye küçük bir avantaj sağlamış olabilir.”

“Yine de ortada kurallara aykırı bir durum yok. Madrid’de birkaç turun ardından bu konuyu tamamen unutacağız ve kendi yarış hafta sonumuza odaklanacağız.” 

McLaren takımı

McLaren takımı

Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images

Ferrari’nin Madrid hamlesine karşın McLaren de takvimdeki geleceği tartışılan Portekiz’deki Portimao pistinde yakın zamanda özel bir test gerçekleştirdi.

Portimao’nun 2027 takviminde yer alacağı kesinleşirken, 2026 sezonunun son yarışlarından biri olma ihtimali de gündemdeki yerini koruyor. McLaren’in bu pistte yaptığı testlerin, tıpkı Ferrari’nin Madrid sürüşü gibi sezonun ilerleyen bölümünde takıma kritik avantajlar sağlayabileceği düşünülüyor.

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