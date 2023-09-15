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Wolff: "Umarım kural değişiklikleri Red Bull'u yavaşlatır!"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Singapur'da yürürlüğe konacak değişikliklerin ardından dramatik bir değişim beklemiyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14

Singapur GP'si öncesi birtakım değişikliklere imza atan FIA, takımların esnek kanatlar kullanmasına karşı önlemleri sıkılaştırdı.

Önlemlerin her bir takım üzerinde ne kadar etki yaratacağı belirsiz, ancak ön grupta dengelerin pek de değişmesi beklenmiyor.

Yeni kuralların nasıl etki yaratacağı sorulan Toto Wolff, "İlginç olacak."

"Aston Martin'in kanatlarının daha az hareket ettiği günden beri geri adım attığını biliyoruz, ancak detaylara hakim değilim. Bekleyelim ve görelim.

"Kimin esnek kanatlardan daha fazla yararlandığını bilmiyorum, ancak Red Bull bir anda yarım saniye kaybetse iyi olurdu. Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı sanmıyorum." dedi.

FIA tek koltuklu seriler sorumlusu Nikolas Tombazis de değişikliklerin güç dengelerini etkilemesini beklemiyor.

Tombazis, "Çok büyük değişiklikler göreceğimizi sanmıyorum. Geçmişte yaptıklarımızla karşılaştırdığımızda bir devrim gerçekleşmeyecek."

"Bunlar orta-düşük seviyeli müdahaleler, takımlar da bu nedenle değişiklikleri oldukça iyi karşıladılar." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

Williams araç performansı şefi Dave Robson ise değişikliklerin tüm takımları etkileyeceğini öne sürmekte.

Robson, "Bence teknik direktiflerin yazılış şekli, FIA'nın gördüğü oldukça spesifik şeyleri açıkça hedefliyor, bu yüzden bazı takımları doğrudan etkiliyor olmalı."

"Genel olarak bizi çok fazla etkilediğini düşünmüyoruz. Taban kısmında yapmamız gereken bazı şeyler var ama kanat tarafında çok büyük bir sorun yok."

"Yani evet, umarım bazı takımlar yavaşlar." dedi.

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