Wolff: "Umarım kural değişiklikleri Red Bull'u yavaşlatır!"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Singapur'da yürürlüğe konacak değişikliklerin ardından dramatik bir değişim beklemiyor.
Singapur GP'si öncesi birtakım değişikliklere imza atan FIA, takımların esnek kanatlar kullanmasına karşı önlemleri sıkılaştırdı.
Önlemlerin her bir takım üzerinde ne kadar etki yaratacağı belirsiz, ancak ön grupta dengelerin pek de değişmesi beklenmiyor.
Yeni kuralların nasıl etki yaratacağı sorulan Toto Wolff, "İlginç olacak."
"Aston Martin'in kanatlarının daha az hareket ettiği günden beri geri adım attığını biliyoruz, ancak detaylara hakim değilim. Bekleyelim ve görelim.
"Kimin esnek kanatlardan daha fazla yararlandığını bilmiyorum, ancak Red Bull bir anda yarım saniye kaybetse iyi olurdu. Böyle bir şeyle karşılaşacağımızı sanmıyorum." dedi.
FIA tek koltuklu seriler sorumlusu Nikolas Tombazis de değişikliklerin güç dengelerini etkilemesini beklemiyor.
Tombazis, "Çok büyük değişiklikler göreceğimizi sanmıyorum. Geçmişte yaptıklarımızla karşılaştırdığımızda bir devrim gerçekleşmeyecek."
"Bunlar orta-düşük seviyeli müdahaleler, takımlar da bu nedenle değişiklikleri oldukça iyi karşıladılar." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Williams araç performansı şefi Dave Robson ise değişikliklerin tüm takımları etkileyeceğini öne sürmekte.
Robson, "Bence teknik direktiflerin yazılış şekli, FIA'nın gördüğü oldukça spesifik şeyleri açıkça hedefliyor, bu yüzden bazı takımları doğrudan etkiliyor olmalı."
"Genel olarak bizi çok fazla etkilediğini düşünmüyoruz. Taban kısmında yapmamız gereken bazı şeyler var ama kanat tarafında çok büyük bir sorun yok."
"Yani evet, umarım bazı takımlar yavaşlar." dedi.
Hamilton: "Bu yılki en iyi ikinci antrenman seansımdı!"
Hamilton: "Bu yılki en iyi ikinci antrenman seansımdı!" Hamilton: "Bu yılki en iyi ikinci antrenman seansımdı!"
Mick Schumacher, Alpine ile WEC'e mi geçiyor?
Mick Schumacher, Alpine ile WEC'e mi geçiyor? Mick Schumacher, Alpine ile WEC'e mi geçiyor?
Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız" Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Son Haberler
Singapur'da yoğun yağış var
Singapur'da yoğun yağış var Singapur'da yoğun yağış var
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek" Leclerc: "Diğer takımlar gerçek potansiyelini cumartesi günü gösterecek"
Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil
Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil Alpine pilotları henüz araçtan memnun değil
Albon: "Burası sorun yaşamak isteyeceğiniz son pistlerden birisi"
Albon: "Burası sorun yaşamak isteyeceğiniz son pistlerden birisi" Albon: "Burası sorun yaşamak isteyeceğiniz son pistlerden birisi"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar