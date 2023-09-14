Hamilton: "Marko'nun Perez ile ilgili yorumu asla kabul edilemez"
Lewis Hamilton, Red Bull danışmanı Helmut Marko'nun Sergio Perez ile ilgili yorumlarını kınadı ve Marko'nun yalnızca özür dilemesiyle bu durumun düzelmeyeceğini belirtti.
Marko, Red Bull pilotu Perez'in bazı zayıflıklarının Latin Amerika kültürünün özelliklerine atfedilebileceğini iddia ederek Singapur Grand Prix'si öncesinde büyük bir olumsuz ilgi çekti.
Hamilton, Marko'nun ayrımcı söylemlerinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Hamilton Sky F1'e verdiği demeçte, "Söyledikleri kesinlikle kabul edilemez."
"Bu sporda ayrımcılığın hiçbir türüne yer olmadığını söylüyoruz. Liderlerin, onun konumundaki insanların bu tür yorumlar yapması ilerlememiz için iyi değil."
"Bence bu bizim için hâla yapılması gereken işlerin altını çiziyor. Arka planda bu tür şeylerle mücadele etmeye çalışan pek çok insan var, ancak tepede ilerlememizi engelleyen bu tür zihniyetlere sahip insanlar varsa ilerlemek zordur."
Hamilton, Red Bull'un bir takım olarak bu konuda sessiz kalmasının 'ilginç' olduğunu, bu tür olayları kınayan açıklamalar yapılmasının standart bir uygulama olduğunu söyledi.
Sergio Perez, Red Bull Racing Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Marko davranışları için özür diledi ve Perez de aralarında geçen bir konuşmanın ardından bu durumu doğruladı.
Ancak Hamilton tatmin olmadı ve bunun sadece özür dileyerek düzeltilebilecek bir şey olmadığını söyledi.
Hamilton, "Yani ötesinde ne söylendiğini bilmiyorum...bu Checo'ya [Perez] sorulacak bir şey."
"Ama bence bu sadece özür dileyip her şeyin yoluna gireceği bir şey değil, bence daha fazlasının yapılması gerekiyor."
"Takımlar, bu tarz olaylarda en azından bu tür şeyleri desteklemediklerini belirten bir açıklamada bulunurlar. Dolayısıyla bu sefer bunu yapmamış olmaları ilginç."
"Bu benim takımım değil ve takım olarak böyle hareket etmiyoruz. Bu sadece ekibimle ve sporla yapmaya çalıştığım işi yapmaya devam etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."
"Bunun daha kapsayıcı bir ortam olmasını sağlamak için ileriye dönük olarak yapmamız gereken çok iş var." dedi.
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