Rio, Brezilya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmaya yakın

Brezilya basınına göre, São Paulo'daki F1 yarışını organize eden Brezilya Grand Prix'si organizatörleri, Formula 1 yarış haklarını Rio de Janeiro'ya kaybetmeye yakınlar..

Şu anda hazır bir pist olmamasına rağmen, Rio'daki yeni pistle ilgili çalışmalar devam ediyor.

O Estado de S. Paulo gazetesine göre, Liberty Media ile JR Pereira arasındaki görüşmeler sürüyor ve önümüzdeki haftalarda resmi imzalar atılabilir. On yılı kapsayan uzun vadeli bir anlaşmadan bahsedilirken, şirketin yarışı gerçekleştirebilme hakkı için FOM'a yıllık 65 milyon dolar ödemeye hazır olduğu söyleniyor. Sao Paulo'nun teklifi ise sadece 20 milyon dolar.

Pistin yaklaşık 5.4 kilometre uzunluğunda olacağı tahmin ediliyor.

Brezilya'dan gelen bilgilere göre pist 14 ayda tamamen kullanılabilir hale gelecek. Ayrıca, 2022'de dünyanın en popüler motosiklet yarış serisi olan MotoGP ile de görüşmeler devam ediyor.

Bu pist, Rio de Janeiro'nun batısındaki Deodoro bölgesinde olacak. Ancak bu bölgenin özel bir statüye sahip olması nedeniyle bazı zorluklar bulunuyor ve orada herhangi bir tesis inşa etmek için ayrı bir izin alınması gerekiyor.

Projenin tasarımcıları proje iznini Mart ayında almayı planladılar, ancak pandemi nedeniyle her şey ertelendi.

Öte yandan São Paulo'daki yarış organizatörleri ise Formula 1 ile yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini açıkladılar.

Brezilya’nın en büyük şehri olan Sao Paulo, Formula 1 yarışını düzenleme hakkını kaybederse, yerel turizm endüstrisi 50 milyon dolar olarak tahmin edilen yıllık geliri kaybedecek.

Eğer bu yılki Brezilya GP gerçekleşmezse ve F1, Rio'ya geçme kararı alırsa F1 son kez geçen yıl Interlagos'a gitmiş olacak.