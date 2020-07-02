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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Ricciardo, finansal sıkıntıda olan McLaren'a geçiş kararından tereddüt etmiyor

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Ricciardo, finansal sıkıntıda olan McLaren'a geçiş kararından tereddüt etmiyor
Ekleyen:
2 Tem 2020 05:26

Gelecek sene McLaren'a geçecek olan Daniel Ricciardo, son günlerde yeni takımının adının finansal sıkıntılarla anılmasına rağmen bundan endişe duymadığını söyledi.

Henüz bu sene tek bir yarış dahi yapılmamasına rağmen Ricciardo, gelecek sene için Carlos Sainz'dan boşalan McLaren koltuğuna oturmak için anlaştı.

Bu süreçte Renault takımı Avusturya GP'ye 3 güncelleme paketi ile gelirken, McLaren'ın adı mali sıkıntılarla anıldı. Gelecekte olası nakit sıkıntısı yaşama ihtimaline karşı McLaren, 300 milyona yakın kredi çekmeye çalıştı ancak bunu başaramadı.

Vermiş olduğu karar nedeniyle tereddüt edip etmediği sorulduğunda Ricciardo, "Bu konu hakkında tereddütüm yok. Karar verme konusunda oldukça iyiyim. Çok büyük hatalar yapmam. Bu da söz mü?"

"Karar verirken çok düşündüğümü söyleyebilirim. Dürüst olmam gerekirse, bu değişiklikle alakalı oldukça fazla soru geldi. Oraya gidene kadar, mutlu olup olmayacağımı söyleyemem. Bir karar verdim, bunu henüz bir yarışa dahi çıkmadan verdim. Bu yüzden bu sorular sorulacak."

"24 saatten daha kısa süre içerisinde aracı süreceğim için, artık sezonun kalan kısmında Renault'ya odaklanmak istiyorum." dedi.

Renault, normal takvime göre daha önceki 3 farklı yarış için hazırladığı güncellemeleri bu yarışta piste çıkaracak. 

Bu güncellemeler hakkında Ricciardo, "Geçen seneki araçla daha fazla deneyimim var. Bu pist geçen sene iyi olduğumuz bir pist değildi. Bu yüzden buraya döndüğümüz, tek bir kez değil iki kez yarış yapacağımız için çok mutluyum. Kötü günlerinizden, en kötü olduğunuz pistlerden daha çok ders çıkarabilirsiniz."

"Yeni aracı Barcelona'da kullanmıştık ancak burada sadece araç değil, koşular da farklı olacak. Araç gelişti. Gittikçe daha iyiye gidiyor. Bu hafta sonu gelenler konusunda heyecanlıyım. Yeni aracı geçen sene burada kullandığımız araçla kıyaslamak için sabırsızlanıyorum. Geçen sene bizim için çok zorlu bir hafta sonuydu, bu yüzden çok şey öğreneceğimiz konusunda iyimserim." dedi.

Tatil boyunca birçok pilot eSpor yarışlarına katılırken Ricciardo katılmamıştı. Ricciardo, bu tür etkinliklerin kendisini çekmediğini söyledi.

"Bu tür etkinlikler beni pek etkilemiyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi ben her konuda çok rekabetçi birisiyim. Bu işte rekabetçi olanların her gün saatlerce oyun oynadıklarını biliyorum. Onların seviyelerine ulaşabilmek için günlerce, aylarca ve hatta yıllarca çalışmam, çok zaman kaybetmem gerekir. Bu yüzden o konuya girmemeyi tercih ettim çünkü bir kere girersem, tamamen kendimi vermem gerekirdi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Daniel Ricciardo Şimdi al
Editör Abdullah Çelik

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