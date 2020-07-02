Sainz, koronavirüse yakalanmaktan korkuyor

Formula 1 yönetimi, her ne kadar koronavirüsle ilgili tehlike geçmemiş olsa da 2020 sezonunu başlatma kararı aldı.

İlk yarış bu hafta sonu Avusturya'da yapılacak ve ardından çok kısa bir sürede yedi yarış daha yapılacak.

Padoktaki herkese virüs testi uygulanacak ve herkesin maske takması zorunlu olacak. Yine de virüsle ilgili endişeler olmaya devam ediyor.

Konu hakkında konuşan Carlos Sainz, bu virüse yakalanmaktan endişe duyduğunu söyledi.

“Koronavirüs size bulaşabilir ancak bunun farkında olmayabilirsiniz çünkü belirtiler ortaya çıkmayabilir. Ya da ekip üyelerinden bir tanesi virüs kapabilir ve belirtiler ortaya çıkmayabilir. Yani tüm bunlar nedeniyle bir yarışı kaçırabilirsiniz."

"Yarışsız geçen dört ayın sonunda, nihayet başlamak istiyorsunuz, harika hissediyorsunuz ve aniden test sonuçları pozitif çıkıyor..."

"Sonra yarışmanıza izin verilmeyebilir ve bu gerçekten korkunç bir hayal kırıklığı olur. Böyle bir şey olmaması için tüm önlemleri almayı düşünüyorum. Bu virüs kötü şans nedeniyle de bulaşabilir ve buna karşı hiçbir şey yapamazsınız. Bu nedenle birkaç yarışta yer almamanız gerekiyor."

"En kötü şey kendinizi iyi hissetmeniz ancak vücudunuzda bir virüs olması ve yarışta yer alamayacak olmanız olur."

Boş tribünler önünde yarışacak olmalarıyla ilgili de şöyle dedi: “Bunlar özel anlar. Bazen pilot geçit törenine katıldığınızda, taraftarla dolu tribünleri görüyorsunuz... Size destek veriyorlar ve isminizi söylüyorlar. Tüm bunlar sizi enerji ile dolduruyor, olumlu duygulara yo açıyor."

"Şimdi böyle bir şey olmayacak ve bu üzücü. Bu yüzden elbette atmosfer değişecek. Ancak motivasyon seviyemi etkilemeyecek. Şu anda çok motiveyim."