Ricciardo: "Yeterince hızım yoktu"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2021 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Katar Grand Prix'si öncesi sıralama turlarında, 1:22.597 ile 14. sırada yer aldı.

Ricciardo, sıralama turlarında neler olduğu sorulduğunda, "Açıkçası, sadece hızlı değildim."

"İçeri gelmeden önce biraz hızlanmaya çalışıyorduk. Çok kötü hissettirmiyordu ama birkaç virajda, biraz daha hızlanmak istediğimizde araç tutunmadı. 0.4 saniyelik farkı kapatamadık ve ne yapacağımızı göreceğiz. Lastik seçiminde özgürüz, bu iyi. Ancak yine de yeterince hız yok." dedi.

Aracın piste uyumu hakkında, "Bazı virajlar oldukça iyi hissettiriyor ancak bu yıl bu uzun virajlarda diğerlerinden daha fazla mücadele ediyoruz."

"Bu yaklaşımla pek bir şey yapamadık, sanırım bu açıdan biraz ellerimiz bağlı. Bence geçiş yapmak zor, bu tür virajlarda bundan faydalanmakta pek iyi değilim. Tabii ki sinir bozucu, 14. olmak harika değil ama yarın daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmaya çalışacağız."

"Sanırım aracın tutunması için çok fazla yavaşlamak gerekiyor. Diğerlerine kıyasla virajlarda çok fazla hız kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani olanlar bu kadar. Q3 zevkli görünüyordu." dedi.

Ricciardo, Pazar günkü yarışta sağ taraftan başlayacak olmanın her şeyi daha da kötü yaptığını düşünüyor.

McLaren pilotu, "Umarım yarın puanlar alırız. Yaraya tuz basan ise, gridin sağ tarafında olmak korkunç olacak."

"Kulağa olumsuz geldiğini biliyorum ama şu anda gerçek bu. Bu hafta sonu, destekleyici kategorilerin yarışı yok bu yüzden umarım bu gece pisti cilalarlar."

"Ya da pozisyon kazanmak için birilerini protesto edebiliriz, herkes önüme çıktı, birileri protesto edecektir. Bugün son virajda birkaç kedi vardı. Turumu etkilemedi ama denediler ve başarısız oldular. Memnun olmadığım bir Ferrari ve bir de Williams vardı." dedi.