Wolff: "F1'in kararı, gelecekte 'daha kirli sürüşlere' yol açabilir"

Verstappen'in, geçtiğimiz hafta sonu Interlagos'ta şampiyona rakibi Lewis Hamilton'ı pist dışına çıkardığında yaptığı savunma taktikleri, son günlerde yoğun tartışmaların konusu oldu.

O sırada, F1 yarış direktörü Michael Masi ve FIA hakemleri, Verstappen'in hareketlerini incelememe kararı verdiler ve bu karar üzerine Mercedes'in yaptığı yeniden inceleme talebi de Katar'da reddedildi.

F1 sürücülerinin de, FIA ile Cuma gecesi sürücüler toplantısında, yarış kuralları ile ilgili yaptıkları görüşmelerin ardından kafaları karıştı.

Katar Grand Prix'si sıralama turları sonrası konuşan Wolff, "Hafta sonu iyi iş çıkardık. Valtteri, dün lastiklerden daha mutluydu ama bugün istediği gibi değildi. Lewis için ise tam tersi geçerliydi. Dün özellikle memnun değildi, ama bugün aracı harikaydı."

"Araç iyi ve sağlam. Red Bull'un, büyük bir kanatla düzlüklerdeki hızı harikaydı. Yani performansı artırdılar. Sadece yarını iyi bitirmemiz, puanların birazını geri almamız ve sonra Abu Dhabi'ye gitmemiz gerekiyor. Oradan sonra da kim kazanırsa, dünya şampiyonasını da kazanmış olacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, celebrates after securing pole Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Wolff, Verstappen'in hareketlerinin, dışarıdan gelerek geçmeye çalışan rakibini dışarı iten sürücülere yeşil ışık yaktığını ve bunun gelecek için kötü bir emsal oluşturmasından korktuğunu söylüyor.

"Çok şaşırtıcı bir sonuç. Bence, Brezilya'nın sonucundan alakasız olarak konuşuyorum çünkü bunun üzerinden çok su aktığını düşünüyorum, viraja girip diğer aracı da çizginin dışına itebiliyorsunuz. Bu, ileride oldukça kirli bir sürüşe yol açabilir. Yarın, Suudi Arabistan'da ve Abu Dhabi'de karışık bir durum yaşamak istemiyoruz çünkü bu gerçekten kötü olur."

"Sanırım bu konuda konuşan tüm sürücüler, bunun kendileri için de şaşırtıcı bir karar olduğunu ve sürüş tarzlarını yeni duruma uyarlamaları gerektiğini söyledi. Bu yüzden araçtaki herkes ve bizim için hâlâ şaşırtıcı." dedi.