Horner, kapalı parktaki ekstra arka kanat testlerinin işe yaradığını düşünüyor

İkinci antrenman seansından itibaren Mercedes'in arkasında kalan Red Bull, sıralama turlarında da istediğini alamadı.

Lewis Hamilton, en yakın rakibi Max Verstappen'in 0.455 saniye önünde pole pozisyonuna uzanırken; Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise sadece 11. olabildi.

Sıralama turları hakkında konuşan Horner, Hamilton'ın inanılmaz bir tur attığını dile getirdi.

Horner, "Lewis, son turunda harika bir tur attı. Son turu çok ama çok hızlıydı. İlk çizgide Max var, Checo'yu ikinci bölümde kaybetmek üzücüydü."

"Ancak Valtteri'nin önünde ilk çizgiden başlıyoruz ve startta bir şansımız var." dedi.

Yarışta araçların birbirlerini yakın bir şekilde takip etmesinin çok zor olacağını vurgulayan Horner, startın önemli olacağını söyledi.

Horner, "Bence yarıştaki sorun, önündeki aracı yakın bir şekilde takip edebilmek olacak. Dolayısıyla ilk virajı önde geçmek önemli. Birini geçebilecek kadar yaklaşabilmek çok zor olacak. Bu yüzden yarış stratejiye, pit stoplara, lastik aşınmasına ve dayanıklılığa bağlı olacak."

"Herkes pisti öğrenmeye ve araç ayarlarına odaklandığından, cuma günü gerçekleştirilen uzun sürüşler o kadar da uzun değildi. Ne Mercedes ne de biz, uzun sürüşler yapamadık."

"Bu pist, Pirelli lastiklerinin gördüğü en yüksek enerjilerin görüldüğü pist. Lastikler sürekli olarak yük altında kalıyorlar ve bence bu, lastik aşınmasında büyük bir rol oynayacak. Muhtemelen bu pistte ön lastikler daha limitli kullanılmak zorunda kalacak."

"Bu koşullarda araçların ne kadar farklı davranacağını görmek güzel olacak."

"Max kesinlikle zorlayacak, size bunun garantisini verebilirim. Bir boşluk görürse, şansını deneyecek ki bu, onun kariyeri boyunca istikrarlı bir biçimde devam etti. Bence hiç bir şey değişmedi, Damon [Hill] bana katılmayabilir ama bence değişmedi."

"İlk 500 metre için iyi bir grand prix izleyeceğiz ve sonrası stratejistlerin neler yapacağına bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

Sparks fly from Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sıralama turlarının ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Red Bull'un düzlüklerde daha hızlı olduğunu söylemişti.

Horner'a, Wolff'un bu yorumu hakkındaki düşünceleri soruldu.

Horner, Mercedes'in düzlüklerde yavaşladığını söyledi ve "Toto öyle mi dedi? Bence onların düzlük hızı biraz azaldı. Onların düzlük hızı artık bizim düzlük hızımıza fazlasıyla benziyor ki bunu görmek güzel. Bence Lewis, bütün zamanı 6 ve 7. virajlarda kazandı. Özellikle de son turunda bu iki yavaş virajda çok iyiydi."

"Bizim gördüklerimize göre, onların düzlük hızı normaldi. Sadece Lewis çok güçlü bir tur attı." ifadelerini kullandı.

Arka kanatlar, Brezilya Grand Prix'siyle beraber yeniden F1'in gündem maddelerinden biri hâline gelmişti.

Cuma günü Katar'da açıklamalarda bulunan Horner, W12'nin arka kanadında bulunan ana plakadaki izlere dikkat çekerek, Red Bull'un Mercedes'i, arka kanadının uygunluğu konusunda protesto edebileceğini söylemişti.

Öbür taraftan, Red Bull cephesinde ise hem Brezilya hem de Katar GP'nin çoğu seansında Max Verstappen'in arka kanadının DRS açıkken titrediği görüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde Verstappen ne zaman DRS'sini açsa, arka kanadın üst plakasının aşağı yukarı doğru hareket etmeye başladığı görülüyordu.

Bu etki Verstappen'in aracında daha belirgindi ancak Sergio Perez'in arka kanadı da titriyordu.

Hem Mercedes'in hem de Red Bull'un arka kanadının gündeme gelmesi üzerine FIA, arka kanatlarda yapılan testleri arttırdı.

Horner, Mercedes'in artık düzlüklerde daha yavaş olduğunu ve ekstra testlerin işe yaradığını düşündüğünü belirtti.

"Bence kapalı parktaki ekstra testler işe yaradılar çünkü bir anda onların [Mercedes] düzlük hızları bizimkiyle eşitlendi. Bunu, son 4 ya da 5 yarıştır görmüyorduk. Dediğim gibi; bizim endişemiz burada olacaklarla ilgili değil, düzlük hızının daha büyük bir önem taşıdığı Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de olacaklarla ilgili."

Red Bull Racing RB16B DRS gap checking Fotoğraf: Giorgio Piola