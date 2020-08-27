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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Yaşlı bir adam değil, güçlü bir Alonso gelecek"

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Ricciardo: "Yaşlı bir adam değil, güçlü bir Alonso gelecek"
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, Fernando Alonso'nun Formula 1'e dönüşünde harika bir performans sergilemesini bekliyor.

Fernando Alonso, gelecek yıl Renault ile 39 yaşında Formula 1'e geri dönüş yapacak ve nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

İspanyol sürücü, 2018 sonunda F1'e veda ederken Stoffel Vandoorne'u 21-0 mağlup etmiş ve harika bir performans sergilemişti.

Geride kalan iki yıllık süreçte Le Mans, Daytona, Indy 500 ve Dakar gibi oldukça önemli yarışlara katıldı. Ancak yaşı, İspanyol sürücü için bir dezavantaj olabilir.

Sezon sonunda koltuğunu Alonso'ya bırakacak olan Ricciardo, İspanyol AS gazetesine yaptığı açıklamada, Alonso'nun F1'e güçlü şekilde döneceğini belirtti.

Gelecek yıl Alonso'nun emekli olduğu McLaren takımına katılacak olan Ricciardo, "Kimse yaşlı bir adam beklememeli, şahsen çok hızlı bir Fernando bekliyorum."

"Neler yapabileceğinden gerçekten emin değilim. Formula 1'den ayrıldıktan sonra pek çok farklı kategoride mücadele ettiğini biliyorum. Formula 1'e dönmek isteyip istemediğinden emin değildim, ama istiyor gibi görünüyor. Buradaki son yılında mükemmel bir sıralama rekoruyla (21-0) veda etmişti. Hâlâ inanılmaz şekilde sürüyordu. Stoffel Vandoorne sıradan biri değil. Araçtan nasıl en iyi şekilde faydalanacağını biliyor."

"Açıkçası yaşlı bir Fernando beklemiyorum, hazırlıklı ve çok hızlı bir Fernando bekliyorum." dedi.

Renault projesiyle ilgili görüşleri sorulduğunda Ricciardo, "Gelecek yıl ve önümüzdeki yıllarda gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceklerine inanıyorum. Esteban deneyimli ve kendine çok güveniyor. Ama aynı zamanda Fernando gibi çok ama çok tecrübeli bir pilot da geliyor. Onunla tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Önümüzdeki yıllarda ilerlemeye devam edeceklerini düşünüyorum."

"2020, değişen kurallarla birlikte takım için en ilginç hedef olacak. O noktada en büyük adımı kimin atacağını hep birlikte göreceğiz. Ama eminim önümüzdeki birkaç yıl boyunca Renault ile iyi savaşlar vereceğiz. Ayrıldığımı açıkladıktan sonra bile bana karşı çok profesyonel davrandılar."

Ricciardo, 2020'de podyum almayı da hedefliyor.

"Podyum, bu yılki hedeflerden birisi. Daha rekabetçiyiz ve Ferrari biraz performans kaybettiği için podyum kapısı aralanıyor. Yani podyum mümkün, ancak bunun için mükemmel bir yarışa ihtiyacımız var."

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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