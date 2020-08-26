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Formula 1 / Son dakika

Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi

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Andy Cowell, bir sonraki hamlesine henüz karar vermedi
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Takımdan sene sonunda ayrılmayı planlayan Mercedes Formula 1 takımının motor şefi Andy Cowell, takımdan ayrıldıktan sonraki planına karar vermediğini açıkladı.

Cowell, Mercedes ile geçirdiği 16 seneden sonra şirketten sene sonunda ayrılacağını açıklamıştı. 2014'ten itibaren Cowell, Mercedes AMG Yüksek Performans Aktarım Organları (HPP) bölümünün yönetici direktörü olarak görev almaya başlamıştı.

Cowell, 2014'ten beri üst üste alınan altı markalar ve altı sürücüler şampiyonluğunda takımı sırtlamaya yardımcı olan Mercedes V6 hibrit güç ünitesinin gelişiminde çok önemli bir rol oynamıştı. 

F1'in Beyond the Grid podcastine konuşan Cowell şunları söyledi: "Mercedes, benim çalışmaktan dolayı çok büyük gurura sahip olduğum bir şirket."

"Buradaki insanlar gerçekten inanılmazlar ve onları çok özleyeceğim. Ancak değişim zamanı geldi. 16 yıl, aynı şeyi yapmakla geçirmek için çok geniş bir zaman kesidi." 

"Dizayn için yeni bir sayfa açmak istiyorum. Bana göre benim kişiliğim, zorlu ve korkutucu şeylerin içindeki gerilimden hoşlanıyor."

Cowell Mercedes'e istifasını Ocak ayında verdi ve Temmuz ayında pozisyonundan ayrıldı. Ancak kendisi, Hwyel Thomas tarafından yönetilen yeni HPP liderlik takımının değişimine sene sonuna kadar yardımcı olacak.

Cowell her ne kadar bir sonraki adımının ne olacağıyla ilgili bir karar vermiş olmasa da, bu sene başındaki Project Pitlane'in kendisinde yeni bir meydan okuma ihtimaline sıcak bakmasına neden olduğunu söyledi.

Bu projede F1 takımları, İngiliz hastanelerinde bulunan COVID-19 hastalarına yardım etmek için solunum cihazları ve CPAP (sürekli pozitif havayolu basıncı) makineleri ürettiler.

Cowell açıklamasına şu şekilde devam etti: "Bu proje beni gerçekten çok heyecanlandırdı ve günümün her saniyesini CPAP makineleri ve Project Pitlane'de kullanılan diğer şeyler hakkında geçirmeme neden oldu."

"Bu zorluğa doğru ilerlemek istiyorum. Şu anda gezegendeki en iyi işlerden birine sahip olduğuma inanıyorum. Arkadaşlarımın çoğu, ve özellikle de annem, istifamı verdiğimi duyduklarında benim delirdiğimi söylediler."

"Herkes bana bir sonraki adımımın ne olacağını soruyor. %100 emin değilim, ancak umarım bana büyük bir zorluk çıkaracaktır. Umarım şirketlere, örgütlere ve insanlara yardım edebilirim."

Cowell, Mercedes ile kalan vaktini bir sonraki hamlesini düşünmekle geçireceğini söyledi.

"5 yaşından beri motor sporları benim hayatımın çok ama çok büyük bir parçası oldu." diyen Cowell ekledi: "Motor sporları her zaman hayatımın bir parçası olacak, ancak nasıl bir şekilde olacağını düşünmem lazım."

"Ola [Kallenius, Mercedes CEO] ile konuşmaktan dolayı çok hevesliydim, HPP'nin bu değişiminin HPP'ye en uygun şekilde olmasını istiyorum. Temmuz'un ilk günlerinden beri Hwyel'ın başa geçecek olmasından dolayı çok heyecanlıydım."

"Markus [Schafer] ve Ola, ikinci güç ünitesinin araca yerleştirilmesine kadar kalmamı ve yardımcı olmamı istediler, bu da bizi Eylül'e kadar getirdi."

"Bir karar vermek için Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayına sahibim, bundan sonra da bir karar vereceğim."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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