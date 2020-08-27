Marko: "Albon göründüğünden çok daha iyi"

Red Bull'un Taylandlı pilotu Alex Albon, geçen yılki Belçika GP'den bu yana Avusturyalı ekip için yarışıyor ve hneüz beklenen patlamayı yapamadı.

Verstappen, şimdiye kadar tüm sıralama turları ve yarışlarda Taylandlı sürücüye üstünlük kurdu.

Ancak Helmut Marko, Albon'un görünenden çok daha iyi olduğunu düşünüyor.

Marko, "Albon'un performansı, gerçekte olandan çok daha kötü görünüyor. Barcelona'da ona daha döngeli bir arka taraf vermeye çalışırken ayarlarda yanlış yöne gittik. Sert, orta ve yumuşak lastik fark etmeksizin kullandığı her lastik sekiz turun ardından istenen sıcaklıktan çok uzaktı. Onu etkileyen şey buydu. Sıralama turları daha iyiydi."

"Tamamen gözden kaçan şey, Silverstone'daki her iki yarışın da ikinci stintinde en hızlı adam olmasıydı. Verstappen'den bile daha hızlıydı. Ayrıca Red Bull Ring'de ritim yakaladığı zaman kesinlikle hızlı bir pilot olduğunu kanıtladı."

"Albon teknik açıklamalarda çok iyi. Yarışlardaki performansı çok iyi ve özellikle hızlı virajlarda Verstappen'le aynı seviyede. Bazı virajlarda 0.2 saniye kaybediyor ama sorun değil. Başarılı olacağına eminim."

Marko, Franz Tost'un aksine sürücülerin Red Bull'a gelmeden önce iki ya da üç yıla ihtiyacı olduğuna da inanmıyor.

"Verstappen'in de çok fazla vakti yok. Belki de Franz Tost, iki ya da üç yıla ihtiyaç olduğu görüşünde biraz fazla muhafazakardır."

"Buna dayanamayanlar, muhtemelen birinci sınıf bir kariyere sahip olamazlar. Ayrıca bu tür sürücüler Red Bull Racing için de uygun değildir."

Marko, eski pilotları Sebastian Vettel'le ilgilenmediklerini ve kendi gençlerine odaklandıklarını belirtti.

"Vettel ile büyük başarılar kutladık ama şu anda Red Bull Racing olarak iyi bir pozisyondayız. Gerekli sözleşmelerimiz var. Vettel'in artık sözleşmesi yok diye her şeyi bir kenara atamayız."

"Şimdiye kadar ilkelerimize uyduk. Mesela takıma katılması mümkünken Alonso'yu getirmedik. Her zaman gençlerimize odaklandık ve kendi yolumuza gittik. Vettel, Verstappen ve Ricciardo bizimle yarış kazandı. Bu yüzden başarılı bir yoldu. Verstappen ile gerçekten olağanüstü bir yeteneğimiz var."

"Daha faza genç de geliyor. Formula 2'deki ilk yılında mükemmel bir performans sergileyen Yuki Tsunoda'mız var. İki teknik problem yaşadı ve onlara olmasa, şu an Shwartzman ile aynı puanda olacaktı."

"Formula 3'te Lawson var ve teknik sorunlar nedeniyle üç kez geride kalsa da, şampiyonada ikinci sırada. İyi insanlara sahibiz. Neden felsefemizden sapalım ki?"