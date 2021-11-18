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Formula 1 / Katar GP Haberler

Ricciardo: "Üçüncülük mücadelesinde kalmak için iyi sonuçlara ihtiyacımız var"

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McLaren sürücüsü Daniel Ricciardo, Ferrari ile üçüncülük mücadelesinde kalmaları için, Katar Grand Prix'sinde iyi sonuçlara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ricciardo: "Üçüncülük mücadelesinde kalmak için iyi sonuçlara ihtiyacımız var"

2021 sezonunun bitmesine sadece üç yarış kala McLaren, rakipleri Ferrari'den 31,5 puan geride, üçüncü sırada yer alıyor.

Ricciardo, 34 yarıştır finiş görüyordu ancak Interlagos'taki son yarışta bu seri sonlandı.

Ricciardo, "Böyle bir serim olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, ki bu sanırım iyi bir şey."

"Elbette asla yarış dışı kalmak istemezsiniz ama uzun süre boyunca oldukça temiz bir sürüş yaptık. Yedinci olmak için yarışıyorduk, bu yüzden yazık oldu çünkü bizim için iyi puanlar olurdu." dedi.

McLaren, takımlar şampiyonasında üçüncülük mücadelesinde Ferrari'nin 31.5 puan gerisinde kaldı. Ricciardo, McLaren'in üçüncülük mücadelesinde kalması için, Losail Uluslararası Pisti'nde geçirmesi gereken hafta sonu konusunda gerçekçi.

"Artık biraz daha zorlu."

"Bitti denilene kadar bitmez ama Ferrari, ikimizin de ilk tur kazaları geçirdiği son birkaç hafta sonundan gerçekten çıkar sağladı. Her seferinde de önde giden araç ilk turda kaza yaptı. Bu da çok acı verici."

"Tüm sezona bakıldığında Ferrari, gerçekten birinci yarıştan beri mücadele içindeydi ve ilk bölümde de birkaç pole pozisyonu aldı. Henüz kesin olarak kabullenmiyoruz ama bence şu ana kadar mücadeleyi sürdürmekle iyi iş çıkardık. "

"Bu konuda gerçek bir şans istiyorsak, kesinlikle onlardan daha iyi bir hafta sonu geçirmemiz gerekecek. İşimizi yapmaya devam edeceğiz, umarım son birkaç hafta sonundan daha fazla puan alırız."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, is returned to the garage and retired from the race

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, is returned to the garage and retired from the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Ricciardo, Katar pistinin bu hafta sonu McLaren'e uygun olabileceği konusunda takım arkadaşıyla hemfikir.

McLaren pilotu, "Simülatör sürüşleri yaptım. Bilmediğim bir pist ve daha önce simülatör veya başka bir şeyde sürmemiştim. Keyifliydi."

"Salı günü simülatördeydim ve oldukça hızlıydı. Çok sayıda dördüncü, beşinci, altıncı vites virajları var. Umarım bu bir şekilde bize uyar. Hızlı virajlarda iyi olduğumuzu düşünüyorum ama bakalım. Yeni bir pistte sürmek için heyecanlıyım. Uzun yıllardır MotoGP'de izliyordum, bu yüzden şimdi burada araç sürebilmek harika."

"Simülatördeki izlenimim, zor olduğuydu. Çünkü çok hızlı yerler var. Takip etmenin daha zor olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden pisti dolaşıp bir göz atmak istiyorum, daha iyi anlamak istiyorum. Düzlüğün uzun olduğunu biliyorum, bu yüzden tüm pistlerde olduğu gibi, son virajdan iyi bir çıkış yaparsanız, o zaman bir şans yakalayabilirsiniz. Ancak henüz DRS'nin uzunluğunu bilmiyorum. Bir göz atacağım." dedi.

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