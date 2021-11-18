Bottas: "Takım olarak Katar GP'ye yaklaşımımız, daha zayıf bir takım olduğumuz yönünde"

Mercedes, geçtiğimiz Brezilya GP'deki güçlü performansıyla iyi sonuçlar elde etti.

Valtteri Bottas, "Brezilya hafta sonunun, Cumartesi ve Pazar günü hızımızın nasıl olduğuna bakılınca, biraz olumlu bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak yeni bir pistte, nasıl gideceğine ve yol tutuş seviyesinin nasıl olacağı dair elimizde sadece varsayımlar var. Her şeyi tahmin etmesi zor. Ancak normalde, hızlı pistler bizim için kötü olmuyor. Umarım aracımıza uyar ama gerçekte nasıl olacağını yarın hissedebileceğiz."

"Daha önce fiziksel olarak burada bulunmadım. Ancak bugünlerde, simülatörler ve videolar ile hazırlanabiliyorsunuz ve ödevlerimizi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık."

Pistin Mercedes'e mi Red Bull'a mı daha çok avantaj sağlayacağı olacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Söylediğim gibi, tahmin etmek çok zor, burası yeni bir yer, nasıl yapacağımızı düşündüğümüz birçok varsayım var ama yakın olacağımızı düşünüyorum."

"Genel olarak, Red Bull'un tüm sezonda biraz üstünlüğü var. İyi performans gösterdiğimiz yarışlar oldu ancak ortalama olarak daha iyiydiler. Bu yüzden bu hafta sonu, takım olarak zihniyetimizin, yine zayıf bir takım olduğumuz yönünde olacağını düşünüyorum."

"Yılın büyük bir bölümünde bizden çok daha iyi performans gösterdiler ama yine de puanlar çok yakın ve takımlar şampiyonasında lider durumdayız. Bu yüzden hâlâ onlarla savaşabiliriz. Biz de savaşmaya ve yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz. Umarım güçlü olabiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, the Mercedes trophy delegate and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Bottas, 2021 sezonunun sonunda Mercedes'ten ayrılacak ve Alfa Romeo'ya katılacak.

Takımdan ayrılacak olmasına rağmen Mercedes'in takımlar şampiyonasını kazanmasının, önemli olup olmadığı sorusuna Bottas, "Önemi. Benim için önemli."

"Ayrılacak olsam da bu yıl için hiçbir hedefimizden vazgeçmiyorum. Yani arka arkaya 5. kez şampiyonluğu olmak gerçekten özel olur, dörtten daha iyi olur. Kesinlikle hedefimiz bu ve aynı zamanda benim zorlamaya devam etmem için de bir motivasyon." dedi.

Gelecek yıl Bottas'a takım arkadaşı olarak Guanyu Zhou katılacak.

"Gelecek yıl onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Onu henüz o kadar iyi tanımıyorum, onunla düzgün bir şekilde tanıştığımdan emin değilim. Ancak tabii ki de onu F2'de gördüm."

"Birkaç yıldır oradaydı ve özellikle bu yıl, iyi yarışları oldu, iyi sonuçlar aldı ve tutarlılık gösterdi. Bu yüzden şampiyonada ikinci olması ve galibiyetler aldığı için aracı kullanmayı bildiğini düşünüyorum ve oldukça genç. Yani, kesinlikle potansiyel var."

"Açıkçası ben bir takım arkadaşı olarak, ona yardım etmeye çalışıyorum çünkü bir takım olarak çalışmamız gerekiyor. Umarım bol puanlar, iyi sonuçlar alırız ve doğru yöne ilerleriz. Sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.