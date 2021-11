Bottas: "Takım olarak Katar GP'ye yaklaşımımız, daha zayıf bir takım olduğumuz yönünde"

Mercedes, geçtiğimiz Brezilya GP'deki güçlü performansıyla iyi sonuçlar elde etti.

Valtteri Bottas, "Brezilya hafta sonunun, Cumartesi ve Pazar günü hızımızın nasıl olduğuna bakılınca, biraz olumlu bir sürpriz olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak yeni bir pistte, nasıl gideceğine ve yol tutuş seviyesinin nasıl olacağı dair elimizde sadece varsayımlar var. Her şeyi tahmin etmesi zor. Ancak normalde, hızlı pistler bizim için kötü olmuyor. Umarım aracımıza uyar ama gerçekte nasıl olacağını yarın hissedebileceğiz."

"Daha önce fiziksel olarak burada bulunmadım. Ancak bugünlerde, simülatörler ve videolar ile hazırlanabiliyorsunuz ve ödevlerimizi elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık."

Pistin Mercedes'e mi Red Bull'a mı daha çok avantaj sağlayacağı olacağı sorusuna, "Bilmiyorum. Söylediğim gibi, tahmin etmek çok zor, burası yeni bir yer, nasıl yapacağımızı düşündüğümüz birçok varsayım var ama yakın olacağımızı düşünüyorum."

"Genel olarak, Red Bull'un tüm sezonda biraz üstünlüğü var. İyi performans gösterdiğimiz yarışlar oldu ancak ortalama olarak daha iyiydiler. Bu yüzden bu hafta sonu, takım olarak zihniyetimizin, yine zayıf bir takım olduğumuz yönünde olacağını düşünüyorum."

"Yılın büyük bir bölümünde bizden çok daha iyi performans gösterdiler ama yine de puanlar çok yakın ve takımlar şampiyonasında lider durumdayız. Bu yüzden hâlâ onlarla savaşabiliriz. Biz de savaşmaya ve yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz. Umarım güçlü olabiliriz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, the Mercedes trophy delegate and Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images