Stroll: "Katar'da yine en hızlı takımlar öne çıkacak"

Katar, Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve burada takımların nasıl performans göstereceği merak konusu.

Cuma günü konuşan Aston Martin pilotu Lance Stroll, "Pist harika görünüyor. Daha önce hiç gelmediğim bir yer."

"Simülatörde birkaç tur attım ve gördüğüm kadarıyla iyi bir pist gibi duruyor. Yüksek hızlı ve fena değil. Burada piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Bir bakıma Bahreyn'e benziyor, sonuçta çölün ortasında. Bu yüzden pist yüzeyine gelen kum ve benzeri şeylerle zor olabileceğini düşünüyorum. Fakat bu, farklı bir düzen. Oldukça yüksek hızlı bir pist. çok akıcı. Bunun sürüşü daha keyifli hale getireceğini düşünüyorum."

"Yeni bir yere, takımların elinde veri olmayan bir yere gelmek her zaman için ilginçtir. Herkes sıfırdan başlıyor fakat günün sonunda daha fazla tempoya sahip olan araçlar, yani daha fazla yere basma gücü olanlar, daha yüksek sonuçlar alacaklar. Bakalım biz nasıl olacağız?" dedi.

Yuki Tsunoda ile Interlagos'ta yaşadığı olay hakkında da konuşan Stroll, "Elbette üzüntü verici. Sanırım yarışta en azından iyi mücadeleler verebilirdik. Sanırım puan kazanmak zor olurdu ama hafta sonunun diğer günlerine kıyasla daha iyiydim ve pazar günü biraz daha iyiye gidiyorduk. Bu yüzden bu şekilde bitirmek zorunda kalmak üzüntü vericiydi. Fakat şimdi geride kaldı ve artık son birkaç yarışa odaklanıyoruz." dedi.

Stroll, son yarışlarda yaşadığı zorluklar göz önüne alındığında, burada durumu tersine çevirmek için ne yapabileceği sorusuna, "Amerika'da, başlangıçta bana zarar veren bir temas vardı ve yarışın sonucunu etkiledi."

"Meksika'da motor cezasıyla birlikte yükselmenin zor olacağını biliyorduk ve geçen hafta sonu Brezilya'da cuma gününün ardından gerçekten zor bir hafta sonu vardı."

"Giderek gelişiyordu fakat temas gibi şeyler ideal değildi. Şimdi üç yarış kaldı. Daha önce gitmediğimiz yeni pistlere geldik. Güzel bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız ve neler yapabileceğimize bakacağız." cevabı verdi.

Lance Stroll, Aston Martin speaks to the media Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images