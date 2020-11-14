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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor

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Ricciardo, Türkiye GP organizatörlerini eleştirmek istemiyor
Ekleyen:
, Editör

Daniel Ricciardo, mevcut zorlu şartlara rağmen Türkiye Grand Prix'si organizatörlerini eleştirmek istemedi.

Organizatörler, İstanbul Park'ın Ağustos ayında F1'e döneceğinin açıklanmasından bu yana pist üstünde ciddi çalışmalar yapıyorlar ve son olarak pistin tamamına yeni bir asfalt atıldı.

Sürücüler cuma günkü antrenman turlarında pistin her bölümünde kayma yaşayınca, gündem bir anda piste atılan asfalt oldu.

Lewis Hamilton pisti sert sözlerle eleştirirken, bazı pilotlar bu pistte sürüş yapmanın eğlenceli olduğunu söyledi.

Son olarak Renault pilotu Daniel Ricciardo'dan bir açıklama geldi.

Avustralyalı pilot sözlerine performanslarını değerlendirerek başladı: "Şu anda çıtayı kesinlikle düşük tutuyoruz, ancak daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Yağmur yağarsa neler olacağını kim bilebilir? Muhtemelen orası bir buz pateni pisti gibi olacak."

"Bunun bu yıl son dakika takvime giren bir pist olduğunu biliyorum, bu yüzden eleştirel olmak istemiyorum, ancak bu hafta sonu başka kategoriler olsaydı, pistin yol tutuşunun artmasına yardımcı olurlardı. Oysa şimdi tüm işi biz yapıyoruz. Durum herkes için aynı, sadece daha hızlı gitmek istiyoruz hepsi bu."

"Muhtemelen çoğumuz adına konuşuyorum: durum oldukça sinir bozucu. Çünkü bu, çok güzel bir pist ve burada zorlamak istiyoruz."

"Yeni asfalt ve yol tutuş nedeniyle biraz kısıtlanmış durumdayız. Tüm gün sabırlı olmak zorunda kaldık. Umarım durum biraz iyileşir. Sanırım yağmur da gelecek ve bu hafta sonu bununla uğraşmamız gerekebilir."

"Takım olarak biraz zorlandık. Ayarlarla son birkaç dakikada daha iyi bir yön bulduk. Bu yüzden zaman zaman tablosunda harika görünmesek bile artık kendimizden daha eminiz."

Ricciardo, hafta sonu yağmur yağması halinde ne olacağı sorusuna şakayla karışık bir yanıt verdi: "Olimpiyat [paten] seviyelerini hedefleyeceğiz!"

"15. sıradan daha iyi olacağımıza eminim. Bugünkü ödevimi yapacağım. Bundan biraz daha fazlasını yapabileceğimize eminim, ama hadi Olimpiyatları hedefleyelim!"

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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