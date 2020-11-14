Pirelli, Hamilton'ın arka lastik titreşim sorununu inceliyor

Red Bull sürücüsü Verstappen, iki hafta önce yapılan Emilia Romagna Grand Prix'sinin bitimine 12 tur kala lastik patlatmıştı ve yarış dışı kalmıştı.

Lastik sorunu yaşayan tek isim de Verstappen değildi, çünkü Mercedes de yarış lideri Hamilton'ın sert lastikleri ile bir vibrasyon sorununu, lastik patlatma ihtimaline rağmen, yönetmek zorunda kaldı

Hamilton, Verstappen'in lastik patlatmasından sonra çıkan güvenlik aracının altında pite girdi, böylece yeni set lastikle yarışa devam etti ve vibrasyon sorunundan kurtuldu.

Pirelli'nin analizinde ise Verstappen'in olayında sağ arka lastikte bir takım yarıklar göze çarptı ve her ne kadar Mercedes, Hamilton ile Verstappen'in sorunlarına benzer sorunlar yaşamamış olsa da, an itibariyle bir inceleme söz konusu.

Toto Wolff'ün açıklamaları şu şekilde: "Bu, şu anda bizim lastikte anlayamadığımız bir şey. Lastik yerinde kaldı ve analiz için Milano'ya gönderildi, şu anda da sonuçları bekliyoruz."

Pirelli F1 lastik şefi Mario Isola ise şunları söyledi: "Takım ile beraber lastiği incelediğimizi doğrulayabilirim."

"Buluntular takım ile paylaşılacaktır. Toto'nun da dediği gibi, herhangi bir basınç kaybı yoktu, sadece vibrasyon artışı yaşandı. Lastiğin yapımını inceleyeceğiz."

Max Verstappen, Red Bull Racing after retiring from the race Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen'in Imola'da yaşadığı lastik patlamasının incelemesinde lastikte pek çok yarığın bulunmasının, lastiğin altında olduğu baskıya dayanamaması ile alakalı olduğunu, böylece anında patladığını gösteriyor.

Isola şunları söyledi: "Lastiğin kenarlarında, hem iç tarafta hem de dış tarafta, bir takım yarıklara rastladık."

"Lastiğin patlamasının ana nedeninin lastik yüzünün merkezinde bir hasar olması olduğuna inanıyoruz, bu da kasnakta ve gövdede bir takım hasar yarattı ve bu nedenle kasnaklar birbirinden ayrılmaya başladı."

"Belirli bir noktada, kasnaklar birbirini tutamadığı anda da, herkesin televizyonda gördüğü o hava kaçırma meydana geldi."

"Bu analizi FIA ile ve takım ile paylaştık ve bu da elimizde olan kanıt. Tabii ki de parçalanan bir lastiği analiz etmek kolay değil, ancak lastiği anında Imola'dan Milano'da bulunan laboratuarlarımıza gönderdik ve öncelikli olarak bu sorunu inceledik."