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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"

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Altaylı: "Türkiye 20 milyon dolarlık rakamı verirse takvimde kalacak"
Ekleyen:
, Editör

Gazeteci ve Türkiye GP hakemi Fatih Altaylı, Türkiye GP'nin geleceği hakkında Bloomberg'deki 60 Dakika programına konuştu.

Türkiye GP, dokuz ayıl aradan sonra bu yıl Formula 1'e yeniden ev sahipliği yapıyor.

Normalde Türkiye, 2020 takviminde yer almıyordu. Ancak pandemi nedeniyle takvim baştan aşağı değişti ve İstanbul Park da kendisine takvimde yer buldu.

2021 için görüşmeler devam ederken, gazeteci ve Türkiye GP hakemi Fatih Altaylı da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı, 2021 takvimine girmek için iki ana adaydan biri olduğumuzu söyledi.

Altaylı, Bloomberg'deki 60 Dakika programında şöyle konuştu: "Şimdi şöyle söyleyeyim size TOSFED yönetiminin FIA ile akıl alma gibi bir ilişkisi var, yani şimdiye kadar FIA ile hiç böyle bir ilişkisi olmamıştı. Tamam iyi bir ilişki vardı ama bu seferki biraz daha farklı bir ilişki. Eren Üçlertoprağı, Jean Todt ve ekibiyle çok iyi bir ilişki kurmuş vaziyette. O yüzden de gerek WRC gerekse Formula 1'in önümüzdeki yıllarda Formula 1'e gelme ihtimali çok yüksek."

"Özellikle WRC'nin önümüzdeki sene tekrar Türkiye'de yapılması ihtimalini ben çok yüksek buluyorum."

"Formula 1'e gelirsek, Formula 1 bu sene Türkiye'ye bedava geldi. Biliyorsunuz Türkiye son seferinde Formula 1 için 14 milyon dolar civarında bir para ödemişti. Geçen seneye kadar istenen para 18 milyon dolardı. Bu sene bu rakamın 20 milyon dolar civarında olması bekleniyordu. Ancak pandemi nedeniyle kimse bu paraları ödemedi. Türkiye de bu parayı ödemeden yarışı ülkeye getirdi."

"Önümüzdeki sene için, Nisan ayında bir yarışlık boş yer var. İspanya GP'den hemen önce. Buraya üç ülke talip oldu: birisi Almanya, birisi Türkiye ve birisi Portekiz. Almanya, ücretin yüksek olduğunu öğrenince, yani ödenecek rakamın 20 milyon dolar civarı olduğunu öğrenince 'ben istemiyorum' dedi ve çekildi. Şimdi Portekiz'le Türkiye arasında bir seçim yapılacak."

"Ancak her iki ülke için de bu meblağlar yüksek. Gerek Portekiz gerekse de Türkiye bu parayı pek de vermek istemiyorlar. Haksızlar da diyemem şimdi. Bu işe Araplar, Çinliler girdiğinden beri fiyatlar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Bu 20-25 milyon dolarlık rakamlar makul değil."

"Eğer orada rakamlar makul noktaya çekilebilirse, yani FIA ve F1 yönetimi bunu yaparsa, o zaman Türkiye'ye gelme ihtimali var. Şu anda Formula 1'in Türkiye'ye Nisan ayında gelme ihtimali %50'ye 50. Parayı verirsek gelecek, parayı vermezsek gelmeyecek. Her şey bu kadar basit."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Kemal Şengül

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