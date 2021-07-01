Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum''

Ricciardo, geçtiğimiz hafta sonu Steiermark Grand Prix'sinde iyi bir start alarak ilk ona girmişti ancak Avustralyalı pilotun aracında bir sıkıntı çıktı ve 13. sıraya geriledi.

Sonrasında araçta çıkan sorun aşılmış olsa da Ricciardo pozisyonunu tekrar geri kazanamadı ve yarışı başladığı noktada bitirmiş oldu.

Bugün itibariyle 32 yaşına basmış olan Avustralyalı pilot, yarıştan sonra kendini kötü hissettiğini ancak sonrasında toparlandığını söyledi.

Aynı zamanda çok iyi bir yarış geçirirken aracındaki sorunlar yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalan ve Avusturya Grand Prix'si basın toplantısına Ricciardo'nun yanında katılan George Russell'dan da bahseden sürücü, ikilinin yaşadığı problemlerin kendilerinden dolayı kaynaklanmadığını düşündüğünü de ekledi.

Ricciardo, ''Ben tutkulu bir insanım ve aynı zamanda çok duygusallaşabiliyorum. Pazar günü sinirli miydim? Tabii ki çünkü yarış oldukça iyi başlamıştı.''

''İyi bir yarış geçiren George'un arkasındaydım ve sonrasında her şey benim için ters gitmeye başladı. Aynı zamanda George için de üzgünüm çünkü her şey onun için de ters gitti. İkimiz için de yarış iyi görünüyordu ancak elimizden çok çabuk kaydı.''

''Yaşadığımız durumların kendi suçumuz olduğunu düşünmüyorum ancak yarışmak böyle, motor sporları da böyle. Bu yüzden pazar gecesi biraz kötü hissediyordum.''

''Ancak pazartesi günü uyandım, tüm toksinlerim ve sinirimi vücudumdan attım. Bir süre saunadaydım ve bu iyi hissettirdi. Sonrasında gözlerimizi bu hafta sonuna çevirdik.'' dedi.

Bu hafta sonu yaklaşımının ne olduğu sorulan Avustralyalı pilot, elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

''Aklımda bir yaklaşım var, sadece en iyisini çıkaracağım. Hâlâ geçtiğimiz haftadan öğrenmemiz gereken şeyler var ancak öğrendiklerimize güveniyoruz ve sadece aracı iyi süreceğim.''

Tekrar bu piste gelmekten mutluluk duyduğunu belirten McLaren pilotu, geçtiğimiz hafta öğrendiklerini uygulayacaklarını söyledi.

''Geçtiğimiz haftadan öğrendiklerim vardı ve tekrar buraya gelip bunları deneyebilmek iyi olacak. Bence, 'gelecek sene buraya geldiğimizde bunları deneriz' demek kolay ancak şu anda fark ettiğimiz şeyleri düzeltebiliriz ve denemeler yapabiliriz. Ayarlarla ilgili daha iyi yapabileceğimiz şeyler vardı ve şu anda bunları deneme şansımız var. Tekrar burada olduğumuz için çok mutluyum.''